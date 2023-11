Culture : C’est parti pour la 3e édition du festival PAJEP du 08 au 12 novembre 2023

publicite

C’est parti pour la 3e édition de Partages Artistiques pour la jeunesse (PAJEP). Le lancement des activités a eu lieu le mercredi 08 novembre 2023 à Ouagadougou.

Partages Artistiques pour la jeunesse (PAJE) est un festival de théâtre dénommé festival du théâtre jeune public. C’est un rendez vous des acteurs du théâtre face à un public beaucoup plus jeune en particulier des enfants et ceux en situation de handicap. Ce festival constitue une volonté manifeste du promoteur d’accroitre l’offre de création théâtrale, de diffusion de spectacles au profit des jeunes publics.

Selon le promoteur des PAJE, Thierry Ouéda, par ailleurs directeur du théâtre soleil, la tenue de cette troisième édition témoigne de la résilience du peuple burkinabè, en particulier des acteurs de la scène artistique. « C’est notre refus de la résignation, notre refus de céder face à la situation que nous vivons, notre refus de ne pas rêver, que nous avons décidé de permettre aux enfants de rêver, d’apporter de la joie dans les cœurs des jeunes », a-t-il souligné.

« La 3e édition est une édition où nous avons décidé avec les artistes du jeune public d’apporter notre folie, pour permettre à tout un chacun de rêver et surtout de consolider la paix que nous avons, la paix du cœur. Cette paix qui nous amène à créer, une création portée par le courage », a-t-il poursuivi.

Pour Ildevert Médah, président du comité d’organisation, la culture, en particulier le théâtre est très important pour la jeune génération, et n’aura de l’importance qu’avec les enfants. Et l’initiative du théâtre soleil est salutaire dans la mesure où il contribuera à la perpétuation du théâtre à travers les enfants qui sont les futurs acteurs et consommateurs de la culture burkinabè.

Plusieurs activités sont au programme de ce festival à savoir du théâtre, du cirque, des contes, de la danse, de l’humour et des animations musicales et trente milles (30.000) spectateurs sont attendus.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

