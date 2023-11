Solidarité : Les Burkinabè de Nebraska aux USA volent au secours des déplacés internes

publicite

L’association des Burkinabè vivant au Nebraska (ABN-USA) a remis un lot de matériels au Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) au profit des personnes déplacées internes, ce vendredi 10 novembre 2023 à Ouagadougou.

Composé de vêtements, de chaussures, de matelas et autres articles, ce don destiné aux personnes déplacées internes entre dans le cadre de l’appel à contribution pour l’effort de paix lancé par le gouvernement burkinabè, selon Abdoulazize Kouraogo, secrétariat général adjoint de l’Association des Burkinabè de Nebraska.

À l’entendre, il s’agit pour ces Burkinabè vivant au Nebraska de manifester leur solidarité envers leurs compatriotes affectés par l’insécurité. « C’est de marquer notre solidarité, rappeler aux uns et aux autres que nous sommes de cœur avec eux malgré la distance. Nous sommes aussi affectés par ce qui se passe au pays présentement. Il est important qu’on puisse apporter notre aide pour que le pays se redresse comme il faut », a souligné Abdoulazize Kouraogo.

Ce don, troisième du genre en l’espace de trois mois est le fruit d’une série de collectes périodiques auprès des membres de l’association élargie à la diaspora burkinabè à Nebraska.

Pour Abdoulaye Bamogo, chef de section communication institutionnelle au secrétariat permanent du Conseil National de Secours d’Urgence (SP-CONASUR), c’est une initiative heureuse que d’accompagner le ministère de l’action humanitaire dans la prise en charge des personnes déplacées internes, car dit-il, « ce don vient renforcer notre capacité opérationnelle en terme de soutien en ces personnes qui sont affectées par la crise humanitaire ». Il rassure donc que ce don ira à qui de droit.

L’association des Burkinabè de Nebraska est une structure qui a pour but de rassembler les Burkinabè vivant à Nebraska aux États-Unis pour leur offrir un cadre de visibilité mais aussi pour leur donner un cadre de rencontre et de partage de valeurs. L’association agit également dans la promotion de l’entrepreneuriat et participe à l’insertion des Burkinabè vivant aux USA.

Akim KY

Burkina 24

