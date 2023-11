Burkina Faso : C’est parti pour la 18e édition de la semaine du numérique

publicite

Le ministère en charge de la transition digitale a procédé ce mardi 14 novembre 2023 à Ouagadougou au lancement des travaux de la 18e édition de la semaine du numérique, sous le thème « le numérique, levier d’inclusion et de résilience face aux crises ». Le Mali est le pays invité d’honneur de cette édition.

La 18e édition de la semaine du numérique se tient du 14 au 18 novembre 2023. Cette édition offre, selon Dr Aminata Zerbo/Sabane, ministre en charge de la transition digitale, représentante du Premier ministre, l’occasion aux acteurs de la sécurité et de la défense, de l’action humanitaire, de la santé, de l’éducation, et de la communication, d’échanger autour d’initiatives que le numérique peut soutenir en vue d’atténuer les effets des crises sécuritaires et humanitaires sur les populations au Burkina Faso.

« La présente édition de la semaine du numérique, dédiée aux crises humanitaire et sécuritaire, nous offre, une fois de plus, l’opportunité d’échanger sur les mécanismes pour faire effet de levier sur le numérique afin de renforcer la résilience de notre peuple », a-t-elle souligné. Et pour y parvenir, des sous-thèmes seront développés au cours de cette semaine numérique, à écouter Dr Aminata Zerbo/ Sabane.

Il s’agit entre autres « des TIC et défis sécuritaires ; Infrastructures numériques vitales pour des services de santé résilients ; Le numérique pour une éducation de qualité en faveur des personnes déplacées internes », a indiqué la ministre en charge de la transition digitale.

Dr Aminata Zerbo/ Sabane a également fait savoir que « la diversité disciplinaire des participants, leur qualité intellectuelle, leur professionnalisme et leurs expériences diverses ne laissent planer l’ombre d’aucun doute quant à la qualité et la richesse des conclusions qui sortiront des différents cadres d’échanges de cette édition de la Semaine du Numérique ».

Le Mali, pays invité d’honneur à cette 18e édition de la semaine du numérique, par le biais de son ministre en charge de l’économie numérique, Alhamdou AG Ilyène, a témoigné sa reconnaissance aux autorités burkinabè. À entendre le ministre malien en charge de l’économie numérique, les solutions numériques peuvent être utilisées au sein des pays pour pallier à certains problèmes.

« Nous avons les mêmes adversaires, les mêmes ennemis, les mêmes défis et nous cherchons les mêmes solutions. Nous pensons que le numérique qui envahit tous les secteurs peut être utilisé pour résoudre une grande partie de nos problèmes actuels », a fait comprendre Alhamdou AG Ilyène.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

