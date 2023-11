Enseignement supérieur au Burkina Faso : 17 universités privées reconnues par l’État (Pr Adjima Thiombiano)

publicite

Deux questions orales avec débat ont constitué l’ordre du jour de la séance plénière de ce mardi 14 novembre 2023, présidée par le Dr Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée législative de transition (ALT). Abdoulaye Soma, auteur de la seconde question, absent, c’est le député Arnaud Tindano qui a porté la question devant l’hémicycle.

La question du député Abdoulaye Soma était relative à « l’existence de documents du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation autorisant les institutions privées d’enseignement supérieur à offrir des formations doctorales et à délivrer des diplômes de doctorat unique et PhD ».

Le gouvernement, représenté par le Pr Adjima Thiombiano, Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI), y a apporté des éléments de réponse. « Deux universités privées ont des autorisations et offrent des formations en médecine, et délivrent des diplômes de doctorat d’exercice en sciences de la santé. Pour ce qui concerne le doctorat unique et le PhD, aucune autorisation, conformément aux dispositions du cahier de charges des IPES (Art 57 et 58) n’a été octroyée à une université privée ce jour », a déclaré le Pr Thiombiano.

Le ministre de l’enseignement supérieur a aussi fait noter une dizaine d’universités privées reconnues par l’Etat sur toute l’étendue du territoire national burkinabè. « Nous comptons à ce jour, sur toute l’étendue du territoire national, 17 universités privées reconnues par l’Etat qui contribuent à la formation de la jeunesse dans des domaines divers ; la plupart de ces universités sont autorisées pour les niveaux Licence et Master », a-t-il indiqué.

Pour ce qui est du sort réservé aux doctorats illégalement délivrés, le Pr Thiombiano a rassuré de ce que les décisions qui seront prises tiendront compte de l’intérêt général et du souci de la préservation de l’image du système d’enseignement supérieur.

« Des discussions pourraient aussi se mener dans le but de préserver l’intérêt des étudiants qui s’y sont inscrits », a-t-il poursuivi. Pour ce que la formation doctorale est un maillon essentiel du système Licence-Master-Doctorat (LMD), le MESRI a appelé au renforcement des capacités des universités publiques et privées…

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

