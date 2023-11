Dengue au Burkina Faso : La tendance des cas en baisse depuis 2 semaines (Dr Joseph Soubeiga, Directeur du CORUS)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dr Joseph Soubeiga, médecin épidémiologiste et bio statisticien, Directeur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires (CORUS) a présenté la situation de l’épidémie de Dengue et de Chikungunya au Burkina Faso ce jeudi 23 novembre 2023 à Ouagadougou. C’était à l’occasion d’une conférence de presse bilan de la réponse auxdites épidémies.

La suite après cette publicité

De la présentation de la situation de la Dengue au Burkina Faso du Dr Joseph Soubeiga, médecin épidémiologiste et bio statisticien, Directeur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires (CORUS), il ressort que du 13 au 19 novembre 2023, 13 896 cas suspects de dengue ont été notifiés au Burkina Faso dont 6 829 cas probables et 59 décès. Depuis le 1er janvier au 19 novembre 2023, à l’en croire, ce sont 123 804 cas suspects notifiés dont 56 637 cas probables et 570 décès, avec une létalité de 1%.

S’agissant de la situation du Chikungunya, le Directeur du CORUS a fait remarquer qu’à la date du 19 novembre 2023, 238 cas ont été confirmés avec 221 cas soit 93, 2%dans la région du Centre-Est, notamment dans le district de Pouytenga ; 10 cas à Ouagadougou ; 1 cas à Zorgho ; 2 cas à Bobo ; et 4 cas à Koudougou, dans la région du Centre-Ouest.

Dr Joseph Soubeiga a par ailleurs fait savoir que toutes les régions du Burkina ont notifié des cas de dengue avec le Centre et les Hauts-Bassins comme étant l’épicentre. La tendance des cas, a-t-il cependant rassuré, est en baisse depuis 2 semaines.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Madinatou Zongo/Saré (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite