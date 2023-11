48h des activités sociales de l’association SOS Burkina : Des PDI de Sondogo à l’honneur !

publicite

Les 48h des activités sociales de l’association SOS Burkina se tiennent du 25 au 26 novembre 2023, au niveau de l’école primaire C du quartier Sondogo de Ouagadougou. Pour cette deuxième édition, plusieurs activités sont inscrites à l’ordre du jour. Il s’agit notamment des tests de dépistages gratuits sur le VIH, le cancer du col de l’utérus, le cancer du sein, des formations pour des femmes déplacées internes (savons, leadership, etc.) et des séances de sensibilisations.

« Autonomisation de la femme, facteur de développement et de paix » est le thème retenu pour la deuxième édition des 48h de l’association SOS Burkina. Ces activités ont débuté ce samedi 25 novembre 2023, à Ouagadougou. Une façon pour les organisateurs de construire la paix au Faso à travers l’autonomisation de l’autre moitié du ciel.

« On ne peut pas parler de paix sans parler de la femme. Que ça soit au marché, que ça soit à la maison, elle contribue à la paix. Elle doit avoir un langage pour motiver la population. Raison pour laquelle on met l’accent sur la femme. On pense que plus, elle est outillée en communication de la paix, plus elle peut véhiculer ce message de paix », a indiqué le président de l’association, Abdoul Phataaf Kabré.

A l’écouter, ces 48h d’activités vont rentrer dans le cadre de la santé et des formations des femmes PDI, et leur autonomisation. « Ces deux jours seront consacrés à la santé, c’est-à-dire les dépistages et la formation sur la saponification.

Nous sommes venus faire des dons ici et il est ressorti qu’il y a des formations qui ne sont pas accessibles aux PDI. Ce sont donc des dépistages qui ne sont parfois pas accessibles aux PDI que nous allons donner », a expliqué le président.

C’est aussi le constat qu’a fait Fatimata Dicko alias Pendo, représentante de ces femmes PDI. Pour elle, « Les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens ». « Nous avons vu des femmes mourir parce qu’elles manquent de l’aide. Alors, cette occasion vraiment très importante. Il y a un besoin qui était là.

Toujours des gens qui sont malades, surtout quand vous voyez que c’est un enfant et les conditions dans lesquels ils vivent, c’est vraiment très touchant et on n’arrive pas dormir même souvent », a déclaré Dame Fatimata. .

La directrice de l’école C de Sondogo, Sylvie Briba, a salué le choix porté sur le site. « C’est une très une bonne initiative, étant donné qu’il y avait des femmes qui ne savaient même pas qu’on pouvait faire le dépistage. C’est très bon pour la santé », a-t-elle dit.

L’association SOS Burkina est une association à but non lucratif créée en novembre 2020. Elle est régie par les présents statut et droits positifs des associations. Elle dit se donner pour mission de venir en aide aux personnes vulnérables.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

