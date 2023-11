Coupe du Gouverneur de la région de l’Est : La Gendarmerie nationale s’impose face à la Police nationale (1-0)

publicite

La finale de la première édition de la coupe du Gouverneur de la région de l’est, s’est jouée dans la soirée du samedi 25 novembre 2023 dans la cuvette du stade NUNGU de Fada N’Gourma. Elle a mis aux prises les équipes de la Gendarmerie nationale et la Police nationale. Ce match de football a eu lieu sous le regard du secrétaire général du Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, représentant le ministre Émile Zerbo, patron de la cérémonie, du Gouverneur de la région de l’Est et des corps constitués de ladite région.

La première édition du tournoi de football, dénommé « Coupe du gouverneur de la région de l’Est » a démarré le 07 octobre 2023, et a connu son apothéose le samedi 25 novembre 2023 au stade NUNGU de Fada N’Gourma. L’équipe de la gendarmerie nationale a triomphé sur celle de la police nationale par le score d’un but à zéro. But marqué à la 7ème minute de la seconde période par le virevoltant Odillon Ouédraogo. Ce sont 20 équipes qui ont rivalisé de talents lors de cette compétition.

Cette grande finale s’est jouée sous le regard admiratif du secrétaire général du MATDS, représentant le ministre Émile Zerbo, patron de la cérémonie, du Gouverneur de la région de l’Est, des corps constitués de la région et a connu également une forte mobilisation de la population sortie nombreuse pour la circonstance.

L’équipe de la gendarmerie nationale, championne de cette coupe, reçoit un trophée, des médailles, un ballon, un jeu de maillot et la somme de 200 000 FCFA. Toutes les équipes participantes ont également été récompensées. Et différents autres prix ont été décernés aux acteurs.

« Sport et cohésion sociale : contribution du football au renforcement des liens interprofessionnels et de la promotion du vivre ensemble », tel est le thème de cette première édition de la coupe du gouverneur de la région de l’Est.

Au vu de l’engouement suscité autour de ce tournoi, le Colonel Hubert Yaméogo se dit satisfait : « L’objectif était de rapprocher les équipes sinon les membres interprofessionnels et les autres communautés notamment le privé et les personnes déplacées internes, afin qu’ils se frottent et se découvrent pour obtenir la tolérance.

Il était important, à travers cette compétition, de détourner l’attention un tant soit peu vers une vie positive, une capacité de pouvoir continuer à mener nos activités dans cette atmosphère que nous vivons depuis un certain nombre d’années ».

« Au nom de monsieur le ministre, je voudrais louer cette initiative et féliciter le gouverneur. Nous avons assisté à un très bon match. Au-delà du score sur le terrain, je crois que c’est l’engagement et la détermination des hommes sur le théâtre des opérations qui s’est traduit sur ce terrain de football. Nous pensons que ce sont les FDS et toute la population de Fada qui gagnent », a dit le secrétaire général représentant Émile Zerbo, ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, parrain de cette finale.

Cette première édition de la coupe du gouverneur a tenu toutes ses promesses. « La construction de la cohésion sociale n’est pas une œuvre qu’on réalise en un tour de bras et c’est de longue haleine. Et ces activités entrent justement en compte dans la recherche de la cohésion sociale et la paix », a dit le colonel Hubert YAMEOGO, gouverneur de la région de l’Est.

Amadou SOW

Correspondant Burkina 24 à Fada N’Gourma

