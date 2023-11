Warda Djamila Barry, une figure montante du cinéma burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

Warda Djamila Barry est une artiste comédienne burkinabè. Passionnée du 7e art depuis son jeune âge à l’école, elle ne manquait pas déjà de le démontrer à travers le théâtre. Au fil des années, elle y prenait goût sans véritablement en faire un métier. Chemin faisant, elle a eu l’idée de tonifier son jeu d’acteur à travers des formations. Bien aguerrie, elle passe du cap de figurante à actrice. Une transition qu’elle doit au film « La Sacoche » de Boubacar Diallo, un géant du cinéma burkinabè. C’est parti ! Djamila Warda Barry est désormais une actrice confirmée, et marque les esprits des cinéphiles à chacune de ses sorties. « Fabiola », « La Team des Belles rebelles », « La Villa rouge », « Sira », « Les coups de la vie » sont entre autres des films dans lesquels elle figure. D’année en année, son talent se bonifie. Ce qui a d’ailleurs valu son sacre aux Sotigui Awards 2023 où elle s’est adjugée le trophée de la meilleure interprétation féminine burkinabè, pour son rôle dans le film les « Epines du Sahel ». Plus aucun doute, Warda Djamila Barry écrit en lettres d’or son nom dans le cinéma burkinabè. Dans cette interview sur Burkina 24, elle décline son parcours dans le cinéma.

La suite après cette publicité

Burkina24 : Parle-nous de ta carrière dans le cinéma.

Warda Djamila Barry : Le cinéma a toujours été un rêve pour moi, j’ai débuté à l’école avec le théâtre et après je suis allée me former au cartel et j’ai commencé par de petites figurations. Je ne me rappelle plus des productions parce que j’ai beaucoup été filmée avant d’avoir mon premier rôle, mais mon premier grand rôle on peut dire que c’était dans « La sacoche » de Boubacar Diallo.

Burkina24 : Comment s’est passé le déclic pour que tu te dises que ça, c’est mon travail, c’est ça mon métier ?

Warda Djamila Barry : Ça a toujours été un rêve d’enfant. Donc je partais vers les gens, je partais chercher les plateaux, je cherchais les producteurs et je ne me rappelle une fois, j’ai pris toutes mes photos et je suis allée dans le bureau de Monsieur Boubacar Diallo ; je lui ai dit que je suis une jeune passionnée et que j’ai envie de faire le cinéma. Donc voilà c’est comme ça il a commencé à me tester avec de petites figurations et au fur et à mesure c’est parti de là.

Burkina24 : Dans quelle peau tu t’es sentie quand il fallait jouer ton premier rôle ?

Warda Djamila Barry : J’avoue que c’était difficile parce que je n’avais jamais joué sur un plateau et c’était le premier rôle. Je ne connaissais pas les personnes présentes, je ne connaissais pas les techniciens et je n’arrivais même pas à regarder les caméras parce qu’il y avait les réflecteurs. On m’a dit: « non vas-y tu vas t’habituer » ? Dans ce film, j’étais dans la peau d’une femme qui battait son mari mais franchement on s’est bien amusé et c’était bien.

Burkina24 : Quelle est la série qui t’a révélée aux yeux du public ?

Warda Djamila Barry : Je dirais « Fabiola » parce que dans ce film j’étais présente, et il y a « la team des belles rebelles » aussi qui est une série de Boubacar Diallo. Je pense qu’à partir de là, le public a commencé à me connaître.

Burkina24 : Est-ce qu’on peut dire que le métier du cinéma nourrit son Homme ?

Warda Djamila Barry : C’est la question qu’on me pose tout le temps mais déjà il faut qu’on reconnaisse le métier du cinéma parce que quand tu dis que je suis actrice ou je suis acteur, on te demande tu fais quel autre métier ; tu fais quoi après comme boulot.

Et c’est dommage parce qu’il faut qu’on puisse vivre de notre boulot. Malheureusement le cinéma au Burkina Faso n’est pas bien payé au point que je peux dire que ça peut nourrir son homme. Tu es obligé de faire autre chose ; tu es obligé d’avoir une activité ou entreprendre à côté.

Burkina24 : Quel genre d’activité tu mènes à côté du cinéma ?

Warda Djamila Barry : Moi je suis dans l’immobilier je pense qu’il y en a qui le savent déjà parce que je publie sur ma page. Je suis dans l’immobilier, je loue des maisons donc ceux qui veulent des maisons n’hésitez pas à m’appeler.

Burkina24 : On voit qu’actuellement tu es sous les feux des projecteurs, est-ce qu’au départ tu pensais un jour en arriver là ?

Warda Djamila Barry : J’espérais que ça atteigne ce niveau parce que je me suis toujours donnée à fond dans tout ce que je fais et je me suis toujours battue pour ce que je voulais. Dire que ça me surprend, non ça ne me surprend pas parce que quand on se fixe des objectifs, on se donne tous les moyens pour les atteindre. Je ne les ai pas encore atteints mais je fais tout pour les atteindre et je suis sur la bonne voie.

Burkina24 : Quel est le rôle et le personnage qui t’ont le plus marquée dans ta carrière ?

Warda Djamila Barry : Je pourrais dire que c’est Epines du Sahel parce que c’est le film qui m’a permis d’avoir une récompense mais il y a un rôle aussi qui m’a marquée c’est le rôle de garçon manqué que j’ai joué dans « la capitale africaine », c’est une série qui s’est passée au Sénégal avec Jean-Noël Bah.

Parce que ça m’a fait sortir du personnage habituel que j’ai l’habitude de jouer, donc ce rôle m’a marquée particulièrement et aussi le rôle que j’ai joué dans les Epines du Sahel parce que j’ai travaillé avec les déplacés internes et sur le tournage. Ce n’était pas facile donc ça m’a marquée aussi émotionnellement.

Burkina24 : Pour les trophées, on voit que tu as été primée meilleure interprétation féminine burkinabè au Sotigui Awards 2023.

Warda Djamila Barry : J’avoue que j’étais stressée. Il y a des gens qui disent que Warda est-ce que tu savais que tu allais gagner, non pas du tout jusqu’à la dernière minute, je ne savais pas que j’allais gagner, je stressais mais franchement quand on m’a appelée, j’étais super contente mais très surprise par contre.

Burkina24 : Qu’est-ce que ce trophée peut apporter dans la suite de ta carrière ?

Warda Djamila Barry : J’espère que ça va m’apporter plus d’ouverture. C’est vrai que c’est très récent mais j’espère que ça va m’apporter d’autres opportunités. Émotionnellement, je suis très contente et très fière du fait que ce soit dans mon pays que mon travail soit reconnu ; c’est une énorme fierté pour moi.

Burkina24 : D’un point de vue général, comment est-ce que tu perçois le monde du cinéma au Burkina Faso ?

Warda Djamila Barry : Je pense qu’on est sur la bonne voie parce qu’actuellement on nous donne la chance de montrer ce qu’on peut faire et on donne aussi la chance aux jeunes de pouvoir s’exprimer je me dis aussi que ça va aller dans le futur avec le cinéma burkinabè.

Burkina24 : Quels sont tes rapports avec les autres acteurs ?

Warda Djamila Barry : La plupart des plateaux où j’ai été, j’ai été très bien traitée et en fait dans le milieu on se connaît presque tous et c’est comme une famille ; donc ça se passe bien avec les productions. En tout cas avec tous ceux avec qui j’ai travaillé ça se passe bien.

Burkina24 : Quelle est la suite de la carrière de Warda ?

Warda Djamila Barry : Warda espère avoir plus de plateaux, à faire plus de films, à tourner et montrer qu’au Burkina on a du talent. On a de bons acteurs, on a de bonnes actrices et montrer le vrai visage et montrer qu’au Burkina Faso, on a vraiment du talent, qu’on fait confiance aux jeunes et on nous accompagne.

Propos recueillis par Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite