« Nos voix pour la paix » Acte 6 à Koudougou : La paix, cheval de bataille des étudiants de la Cité du Cavalier Rouge

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le projet Nos voix pour la paix, dans sa dynamique de partage du vivre ensemble, d’inciter la jeunesse à emboîter le pas de la cohésion des fils et filles du Burkina Faso a tenu un panel à l’égard des étudiants de Koudougou (Cité du Cavalier Rouge) ce dimanche 26 novembre 2023. Le maître-mot reste le même : conjuguer ensemble la paix.

La suite après cette publicité

« Quand je pense que si on ne fait rien aujourd’hui pour que vous puissiez demain pouvoir travailler avec vos diplômes, c’est dangereux. Il faut donc que nous puissions profiter de vos diplômes dans la paix. Et c’est pourquoi ce projet. Tous les artistes ont des fans qui sont de toutes les ethnies et aucun de nous ne voudrait qu’entre fans il y ait une discorde », a introduit Alif Naaba.

« Ne laissez pas des idiots venir nous diviser », c’est par cette phrase que le représentant de l’Union Européenne a justifié son attachement à ce projet. C’est le même message tenu par plusieurs artistes présents à ce panel, pour « parler de paix et de l’union des enfants du Burkina Faso ».

Pour Greg le Burkimbila, c’est clair, il faut impérativement le retour de cette paix et ce vivre ensemble. « Après ici, vous rêvez de payer des maisons pour vos parents, payer des voitures pour vos parents.

Donc cette terre doit revenir, cette terre doit reprendre ses couleurs pour que vous puissiez payer vos voitures. Donc sortez aujourd’hui on va chanter fort pour que l’ennemi soit effrayé », a-t-il affirmé. C’est à travers cette transition que l’équipe a rejoint le grand concert prévu dans la soirée de ce 26 novembre, avec toujours le même objectif : rien que la paix.

Écouter l’article

publicite