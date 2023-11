Action citoyenne : Grand coup de balai au cimetière de Kamboinsé

publicite

Sous l’initiative de NM communication, une structure de jeunes communicateurs, ce dimanche 26 novembre 2023, des dizaines de jeunes ont nettoyé le cimetière de Kamboinsé à Ouagadougou.

Ils étaient plusieurs dizaines de jeunes munis de machettes, de râteaux, de pioches, etc. à répondre à l’appel de NM communication. Auparavant, perdues dans de hautes herbes et étoffées par des sachets et autres immondices, les tombes au sein du cimetière de Kamboinsé ont reçu un grand coup de balai ce dimanche 26 novembre 2023.

C’est dans le cadre de ses actions citoyennes que NM communication a lancé un appel à la jeunesse de Ouagadougou pour mener une journée de salubrité suite à un constat. « Une fois on était ici lors d’un enterrement, on a remarqué qu’il y avait des hautes herbes qui étaient poussées ici et il y avait aussi beaucoup de sachets qui traînaient dans le cimetière…

Nous en tant que vivants, c’est de notre rôle de nettoyer les dernières demeures de nos défunts », a laissé entendre Maïga Abdoul Naser, promoteur de NM communication, initiateur de la journée de salubrité.

Parents, amis et bonnes volontés ont répondu présents pour mettre de la propriété au sein du cimetière de Kamboinsé où reposent leurs proches. Maïmouna Sawadogo, une dame qui frise la cinquantaine est venue de Tanghin après avoir appris l’initiative.

Elle est venue mettre de la propriété au pied de la tombe de sa défunte mère, à l’occasion. « Il y a ma propre mère qui repose ici, je trouve ça nécessaire puisqu’ici c’est la dernière demeure de tout être humain. On doit rendre les lieux propres », souligne-t-elle.

Et c’est tout comme Souleymane Banhoro qui a son père enterré au cimetière de Kamboinsé. Une fois qu’il a appris l’initiative il s’est également joint à l’équipe pour le nettoyage. « J’ai décidé de venir donner un coup de main. C’est un acte citoyen à encourager », a-t-il dit.

D’ailleurs, pour Cédric Traoré, nettoyer les dernières demeures des devanciers, c’est une manière de leur rendre hommage. « Nous avons tous des proches ici, c’est une manière de leur rendre visite, s’imprégner de leur chaleur et leur rendre hommage. Parce que nous sommes tous appelés un jour à les rejoindre ».

NM communication, c’est une structure de communication mise en place par six étudiants de l’université Libre du Burkina (ULB). Elle agit dans la réalisation de micros-trottoirs, des reportages et des émissions.

La journée de salubrité de ce jour s’inscrit dans le volet humanitaire que la structure a bien voulu associer à ses actions. Après un don aux déplacés internes de Pabré, cette activité de salubrité est la deuxième action citoyenne de NM communication.

Akim KY

Burkina 24

