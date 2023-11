« Nos voix pour la paix » à Gaoua : « J’avais les larmes aux yeux parce que vous aimez le Burkina Faso » (Alif Naaba)

publicite

0 Partages Partager Twitter

C’est fait pour la région du sud-ouest, précisément à Gaoua, parlant des actions de solidarité et du grand concert gratuit entrant dans le cadre du projet « Nos voix pour la paix ». À l’occasion, un géant concert a servi de l’apothéose en ce qui concerne cette zone dans la nuit du samedi 18 novembre 2023. Des artistes bien connus de la scène ont donné de leur voix pour le retour de la paix au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Après Ouagadougou, Kaya, Tenkodogo, Pô, le Nahouri c’est le chef-lieu de la région du sud-ouest, Gaoua qui est sorti ce samedi 18 novembre 2023, à la place de la nation pour écouter leurs artistes chanter pour le retour de la paix au pays des Hommes intègres.

Une désormais tradition qui a été respectée par la jeunesse de la région et épousée par ses autorités coutumières. « Ce que les gens ignorent, c’est que le musicien c’est quelqu’un de très important à travers sa voix. Ce n’est pas un métier au hasard.

Vous livrez des messages et ces messages peuvent permettre des changements de mentalités. Ces messages peuvent inciter à des actions de solidarité. Nous sommes donc très contents que vous ayez choisi notre ville », a d’entrée salué le chef de canton de Gaoua, Binkouété Albert Oussé dit Bifaté II.

Ce collectif est d’ailleurs allé au-delà de la musique et des panels en ce 5e rendez-vous. Il a composé une équipe pour communier à travers le ballon rond avec des jeunes de la région. Le président de la délégation spéciale de Gaoua, Blaise Zongo, a joint sa voix à celle du chef de canton, après que Alif Naaba a décliné la raison de sa venue dans cette ville.

« Nous souhaitons que ces messages de paix puissent être entendus par nos frères qui ont décidé de prendre les armes contre la nation », a souhaité Blaise Zongo. C’est d’ailleurs le souhait du prince aux pieds nus en lançant cette initiative, à l’écouter. Il a personnellement donné de sa voix à cette étape pour la cause. A ces côtés, se tenaient Amzy, Flora Paré, Ismo Vitalo, Sissao et ATT, etc. Ces messages ont été transmis à travers des live et des playbacks devant un public visiblement motivé à aller jusqu’à l’aube.

« Gaoua, vous êtes magnifiques. Je suis vraiment un homme trop content surtout quand je vois des jeunes cantonner leur hymne national. J’avais les larmes aux yeux parce que vous aimez votre pays, le Burkina Faso, et nous, ça nous touche énormément », ont été les mots de remerciement du porteur du projet. Un message qui a été tenu par la plupart des artistes sur la scène.

C’est ainsi que le 5ème rendez-vous de cette initiative a été respecté. Les dés sont donc lancés pour les préparatifs du prochain rendez-vous, c’est-à-dire à Koudougou le 25 novembre 2023.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite