« Nos voix pour la paix » Acte 4 : Le message reçu 5/5 à Pô !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le projet « Nos voix pour la paix » a déposé ses valises dans le Nahouri le samedi 11 novembre 2023. A cet acte 4, plusieurs artistes du Burkina Faso notamment Dez Altino, Imilo Lechanceux, Donsharp le parolier ont donné de leur voix pour appeler à une cohésion sociale entre fils et filles du Faso, sur la place Namaro de Pô.

La suite après cette publicité

« Notre pays vit une situation très difficile et les artistes ne peuvent pas rester à l’écart de cette situation. Ils doivent véhiculer des messages de paix à travers leurs arts », a expliqué Alif Naaba pour annoncer l’acte 4 du projet « Nos voix pour la paix » à Pô.

Concerts live, playback,… ambiance folle pendant presque toute la nuit. « J’ai accepté me joindre à ce projet pour deux raisons. D’abord pour la pertinence du thème, la paix.

Nous sommes dans un contexte où la paix est vraiment demandée parce qu’elle est curative. La deuxième, c’est un collègue, un artiste, donc tout de suite il a mon soutien. J’ai trouvé vraiment le public chaleureux. Je suis très heureux de retrouver ce public que j’avais en visu », a dit le parolier pour justifier sa présence à Pô.

A cet épisode, la musique s’est également déportée dans les casernes. En effet plus tôt, la caravane a rendu visite aux forces de défense de l’académie militaire Georges Namoano. Les responsables de l’académie ont salué l’acte.

Outre l’académie, le chef de Pô, sa majesté le Po Pê a également bénéficié d’une visite, sans oublier les autorités gouvernementales. Tous remercient la cour du Naaba pour avoir associé Pô parmi les 8 villes de ce projet.

A écouter le prince aux pieds nus, Alif Naaba, « on est très heureux ce soir parce que ce projet est un projet pour les Burkinabè. Comme vous savez, notre pays est dans une situation exceptionnelle et dans cette situation, les artistes qui portent les mots, qui sont des gens que vous aimez ont voulu aller à la rencontre de tout le peuple pour apporter des mots d’apaisement, des mots de dignité et de vivre ensemble.

Nous sommes aussi heureux que le 4ème cap se tient ici à Pô parce que c’est d’ici que l’histoire d’un digne fils du pays, Thomas Sankara est partie », s’est réjoui Alif Naaba. Rendez-vous est pris pour le 5ème cap le 18 novembre 2023 à Gaoua.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite