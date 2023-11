Communication et Marketing : Pauline Kaboré/Yaméogo prend les rênes de la LIDICOM pour un mandat de quatre ans

publicite

Le nouveau bureau de la Ligue des Directeurs, conseillés et chargés de Communication et Marketing (LIDICOM) a été installé le vendredi 10 novembre 2023 à Ouagadougou.

La Ligue des Directeurs, conseillés et chargés de Communication et Marketing du Burkina Faso est une association de regroupement des professionnels de la communication au Burkina Faso. Elle réunit en son sein des communicateurs institutionnels et des chargés de communication, des conseillers des structures publiques, privées et diplomatiques.

En terme de bilan de quatre (04) années de gestion, le bureau sortant note avec satisfaction les actions des membres et sympathisants de la LIDICOM. Plusieurs activités ont été menées durant ces quatre dernières années par la LIDICOM et des acquis ont été engrangés malgré de multiples difficultés. Pour ce qui est des acquis, ce premier mandat du bureau sortant a été marqué par l’ancrage institutionnel de la LIDICOM, et le renforcement des capacités des membres de l’association.

Pour le Bureau entrant, fort de neuf (09) membres, les défis sont énormes. « La LIDICOM est une association qui fait la promotion de l’excellence dans la gestion de la communication et qui dit excellence dans la communication dit formation. C’est pourquoi nous voulons bâtir notre mandat sur les formations et sur les partages d’expériences pour que l’association puisse prendre son envol en tenant compte des réalités actuelles du pays », a indiqué Pauline Kaboré/Yaméogo, présidente entrante de l’association.

Le ministre en charge de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, dans son discours, a félicité le bureau sortant et invité tous les acteurs de la LIDICOM en particulier le bureau entrant à œuvrer pour une bonne communication. « Les défis en matière de communication sont immenses, surtout dans notre contexte où l’un des combats majeurs du gouvernement est de fédérer les fils et filles du Burkina pour venir à bout de l’hydre terroriste.

Comme vous le savez, la communication doit jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre le terrorisme. Elle peut, en effet, contribuer à la promotion de la cohésion sociale et faciliter la cohabitation pacifique malgré les différences ethniques et culturelles », a déclaré Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

En rappel, la Ligue des Directeurs, conseillés et chargés de Communication et Marketing du Burkina Faso (LIDICOM-BF) a été créée le 18 mars 2018 dans le but de cultiver l’excellence dans la gestion de la communication et du marketing au profit des personnes morales, physiques, produits et services.

Amidou OUEDRAOGO (stagiaire)

Burkina 24

