Festival Léeré : Rendez-Vous à Zabré du 23 au 26 novembre 2023 

La 4e édition du festival « Léeré » se tiendra du 23 au 26 novembre 2023 dans la commune de Zabré, région du Centre-Est. Le comité d’organisation était face à la presse le jeudi 09 novembre 2023 pour décliner les grands axes de cette édition 2023.

Du 23 au 26 novembre 2023, la commune de Zabré va vibrer au rythme de la culture et la gastronomie Bissa, mais pas que, des artistes venus d’autres communes et régions viendront apporter leur contribution à l’évènement, à en croire les initiateurs du festival.

La 4e édition du festival se tiendra dans un contexte sécuritaire particulier. A cet effet, l’édition 2023 se tiendra sous le thème « Culture, facteur de résilience : quelle perspective pour lutter contre l’hydre terroriste ». A travers ce thème, le comité d’organisation entend promouvoir davantage la diversité culturelle, gage d’une cohésion sociale et d’une paix durable entre les communautés afin de refouler le terrorisme hors du Burkina Faso.

« Le festival Léeré » est un événement socioculturel de promotion de l’agroalimentaire local. Dans son volet culturel, il consacre l’expression de plusieurs disciplines artistiques notamment la danse, la musique traditionnelle et moderne. C’est donc une véritable tribune d’expression culturelle, artistique et de talents.

Plus qu’un événementiel, le festival Léeré, est un véritable carrefour de rencontres et de partages d’expériences entre les acteurs de la localité et d’autres acteurs culturels pour la valorisation culturelle et la participation », a indiqué Fernand Ouédraogo, président du comité d’organisation.

L’édition 2023 du festival Leeré sera marquée par une panoplie d’activités culturelles. Au programme des festivités, des prestations artistiques en live, des formations en entreprenariat, une campagne de sensibilisation de soutien aux FDS et VDP, la grande foire multivariée au profit des festivaliers.

Selon Zinsonni Kaleb dit Kezi, coordinateur du festival, « la particularité du festival léeré est la formation des lycéens à la théorie musicale, la promotion de la musique live et la mise en exergue de la production agro-alimentaire locale.

Les dispositions sécuritaires sont prises bien sûr, chaque année nous travaillons avec les FDS sur place. Nous mettons également en contribution les VDP pour la bonne marche de l’évènement », a-t-il ajouté. Le budget de cette 4e édition est estimé à environ 21 000 000 de francs CFA, selon les organisateurs.

Abdel BARRO (Stagiaire)

