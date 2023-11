Burkina Faso : Une vingtaine d’élèves et étudiants bénéficient de bourses d’études grâce à la Zakat House

publicite

Grâce aux contributeurs de la Zakat House, une vingtaine d’élèves et étudiants sont bénéficiaires de bourses d’études au titre de l’année scolaire et académique 2023-2024. La remise symbolique desdites bourses est intervenue ce dimanche 12 novembre 2023 à Ouagadougou, au siège du CERFI.

En marge d’une formation des membres du Cercle d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) sur la Zakat House, 9 élèves et étudiants ont symboliquement reçu des bourses d’études. Au titre de cette année scolaire et académique 2023-2024, ils sont une vingtaine d’élèves et étudiants à bénéficier de bourses d’études grâce aux contributeurs de la Zakat House.

« Aujourd’hui, la Zakat House vole au secours d’élèves et étudiants qui rencontrent des difficultés financières pour achever sereinement leurs études. En effet, 12 élèves et 10 étudiants bénéficieront de bourses d’études allant de 75 000 à 500 000 F CFA d’une valeur globale d’environ 4 millions de F CFA », a indiqué El Hadj Hamidou Yaméogo, président du CERFI.

Le choix des bénéficiaires a suivi le critère du statut ou de la condition sociale, a laissé entendre Imam Lassané Sakandé, le Directeur général (DG) de la Zakat House.

Mohamadi Tassembedo, étudiant en master, est bénéficiaire d’une bourse d’étude de 500 000 F CFA. « C’est un sentiment de fierté… Vu les difficultés que j’ai traversées cette année, je ne pensais pas vraiment avoir une solution. Mais quand j’ai vu l’opportunité, j’ai postulé et Alhamdoullillah, j’ai été retenu ! Ça va résoudre beaucoup une charge que j’avais sur ma tête… », a-t-il déclaré.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

