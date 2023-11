Rencontres Internationales de Théâtre en Langues maternelles (RITLAMES) 2023 : Des acteurs du théâtre distingués 

publicite

La 3e édition des Rencontres Internationales de Théâtre en Langues maternelles (RITLAMES) a refermé ses portes le samedi 18 novembre 2023 à Ouagadougou. La cérémonie de clôture a été ponctuée par des remises de prix aux acteurs œuvrant dans la promotion des langues locales à travers le théâtre.

Débutées le 15 novembre dernier à Ouagadougou sous le thème « Théâtre en langues maternelles, une question d’identité culturelle », les Rencontres Internationales de Théâtre en Langues maternelles (RITLAMES) ont refermé leurs portes le samedi 18 novembre 2023.

Des panels, des spectacles de théâtres, des contes ont été les principales activités de cette 3e édition. Également, cette édition a été marquée par la formation des jeunes acteurs du théâtre dans l’écriture des textes dans les langues nationales.

Le comité d’organisation a noté avec satisfaction le déroulement des activités. « Durant ces quatre jours, nous avons eu à dérouler le programme normalement à travers des panels, des spectacles, des contes. On a ajouté, à cette édition la formation, parce que ça manque beaucoup aux acteurs de la culture.

Écrire dans sa langue ce n’est pas évident, parler c’est plus simple mais écrire c’est un peu compliqué. On a eu à former des acteurs à écriture des textes dans nos langues. Des textes ont été sélectionnés et ils ont été lus durant ces quatre jours », a indiqué Sidiki Yougbaré, directeur artistique des RITLAMES.

Cette soirée a été également une occasion de remettre des prix à des personnalités physiques et morales. Un prix dénommé prix « baaore » a été remis pour rendre hommage aux personnalités physiques ou morales œuvrant pour la promotion des langues par le théâtre.

Le super prix « Baoore » est décerné à Halidou Ouédraogo, qui est par ailleurs le formateur des acteurs dans l’écriture en langues de cette 3e édition des RITLAMES. Le prix Baaore junior est revenu à « Finatawa » qui est une association de jeunes promoteurs de théâtre en langue fulfudé à l’université Joseph Ki-Zerbo.

Pour le lauréat, Halidou Ouédraogo, les RITLAMES contribuent au renforcement des capacités des acteurs du théâtre. « J’ai contribué à la formation des acteurs surtout les comédiens dans l’écriture de leur texte en langue locale. Et c’est un sentiment de joie qui m’anime ce soir parce qu’ils arrivent à écrire leurs textes dans des langues nationales », a-t-il relevé.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

