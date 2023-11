Ouagadougou : Un giga concert de Smarty pour la paix, l’unité et la résilience

publicite

En vue de prôner la paix et la cohésion, le célèbre artiste rappeur burkinabè, Louis Salif Kieketa alias Smarty a offert un concert géant devant une foule gigantesque, le samedi 18 novembre 2023, à Ouagadougou.

« Peace and unity », c’est sous ce hashtag que l’auteur de l’album Odyssée a conquis le public ouagalais venu en masse. Comme le 20 novembre 2021, Smarty a démontré une fois de plus que le micro n’a plus de secret pour lui. Devant une foule en extase, il a distillé ses flows piquants à ses mélomanes, comme il sait si bien le faire.

Pour l’ex membre du groupe emblématique Yeleen, ce concert est une manière de dire merci au public burkinabè qui l’accompagne depuis plus de 20 ans. Après être sacré lauréat prix découverte RFI, l’histoire se répète 10 ans plus tard, et cette fois-ci, il est Kundé d’or 2023. Quoi de plus normal que de gratifier son public pour cette marque de soutien.

« Faire 20 ans de carrière, exister et être toujours dans le cœur des gens, ce n’est pas facile. C’est donc ma manière de remercier le public pour ce soutien qu’il m’ont apporté », a-t-il déclaré.

Conscient que le Burkina Faso traverse une période difficile, Smarty à travers cette sortie scénique fait preuve de résilience, et invite par la même occasion le peuple à plus de cohésion, d’où le slogan « Peace and unity ».

« C’est une façon pour nous de dire aux gens qui sont à l’extérieur de la capitale qu’on pense à eux, qu’on est avec eux, une façon de dire à la culture aussi qu’elle résiste à travers la musique », a indiqué le Kundé d’or 2023.

C’est sous ces symboliques que l’auteur du titre RAP a entretenu son public avec ses belles mélodies. En plus de la star de la soirée, d’autres artistes dont Limache, Elzo, Kristifay, Sana Bob, et bien d’autres ont ajouté des leurs pour la beauté de l’évènement.

