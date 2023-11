Le festival La voix de la kora prévu du 14 au 16 décembre

publicite

En marge de la deuxième édition du festival La voix de la Kora prévu les 14, 15 et 16 décembre 2023 à Ouagadougou, le comité d’organisation a décliné les grandes articulations le samedi 18 novembre 2023.

Selon Abdoulaye Traoré plus connu sous le sobriquet de Kantala, artiste musicien et instrumentiste, initiateur du festival La voix de la kora, l’objectif est de mettre en lumière les artistes instrumentistes modernes et traditionnels sans exception.

Après le succès de la première édition tenue exclusivement à Ouagadougou, et grâce au soutien financier du fonds de développement culturel et touristique avec l’appui de l’Union Européenne, la tête pensante du festival rebelote cette fois-ci avec deux étapes.

Une première étape à Bobo-Dioulasso en avril 2023 qui a tenu toutes ses promesses, selon Kantala et une deuxième étape qui aura lieu du 14 au 16 décembre 2023 à Ouagadougou. Deux sites ont été réquisitionnés pour l’occasion. Il s’agit de la Belle Étoile et de l’espace Napam Beogo.

Pour cette deuxième édition, les organisateurs comptent mettre les bouchées doubles. A cet effet, il est prévu une résidence de création, des masters class, des ateliers scolaires et des concerts. « Cette année on aura des ateliers dans les écoles qui vont se dérouler du 28 novembre au 1er décembre où on va initier les enfants aux instruments.

Après ça, on aura des masters class où on va former les jeunes musiciens qui jouent des cordes et ça va se passer à Napam Beogo. Après, du 11 au 16 décembre, on a mis une résidence de création où un certain nombre de musiciens à cordes vont se retrouver pour créer ensemble des morceaux qui seront présentés lors des concerts », a développé Kantala.

Rendez-vous est donc donné aux amoureux de la musique du 14 au 16 décembre avec une belle brochette de musiciens instrumentistes. Sont attendus sur les scènes Tim Winsey, Seydou Koita guitariste, Afro de king qui joue le ngoni, Damo Fama, guitariste, Kalam qui joue du kundé, Achille Ouattara, bassiste, Drissa Dozo et le groupe kundé blues.

Pour clore ses propos, Kantala a lancé un cri de cœur à ses collègues artistes pour le soutenir afin que cette deuxième édition du festival La voix de la kora soit une réussite.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

