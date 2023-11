Assemblée générale du RESONUT : Bilan positif, selon la Présidente du conseil d’administration

publicite

Le Réseau de la société civile pour la nutrition (RESONUT) a tenu une Assemblée Générale (AG) ce mardi 28 novembre 2023 à Ouagadougou, dans le but d’apprécier la vie du Réseau.

L’Assemblée générale du Réseau de la société civile pour la nutrition (RESONUT) se tient dans le but de faire une appréciation de la vie du Réseau au cours de ses 3 années d’activités dans la lutte contre la malnutrition au Burkina Faso.

Faire le bilan des différentes activités menées, procéder au renouvellement des membres de ses instances, telles sont entre autres les actions phares de cette AG du RESONUT, à écouter Valentine Bakyono, présidente du conseil d’administration du RESONUT. En d’autres termes il s’agira selon elle, de mener des réflexions pour voir ce qui doit être fait pour renforcer et continuer la lutte contre la malnutrition.

À l’écouter, en 3 ans d’activités, le RESONUT a mené plusieurs activités dans la lutte contre la malnutrition. « Il y a la mise en place des groupes de plaidoyer dans 2 régions à savoir l’Est et le centre nord. Il y a également le plaidoyer pour le financement de la nutrition dans les plans communaux de développement. En plus de cela, nous avons mené des activités communes pour l’adoption des substituts du lait maternel », a-t-elle souligné.

A l’entendre, c’est un bilan plutôt satisfaisant au terme des 3 ans d’activités du RESONUT. « Il faut dire que ce bilan est largement positif. Parce que quand nous avons pris la direction du conseil d’administration du RESONUT, on était sur une lancée et je pense que nous avons gardé cette lancée et nous sommes même allés au-delà, en témoigne la crédibilité du RESONUT qui a été renforcé et le développement des partenariats avec les structures nationales et même internationales », a fait savoir Valentine Bakyono.

Pour apprécier le bilan des activités du RESONUT, Valentine Bakyono a laissé entendre que la présente Assemblée générale servira de lieu au renouvellement des membres de ses instances. « Nous sommes appelés à renouveler les membres de nos instances. Certes, il y a des enjeux, mais je n’ai aucun doute quant au bon déroulement du processus électoral afin de faire prévaloir l’intérêt commun au-dessus des ambitions personnelles », a indiqué la présidente du conseil d’administration du RESONUT.

En rappel, le Réseau de la société civile pour la nutrition (RESONUT) a pour mission de renforcer les capacités de ses membres afin d’influencer les décideurs politiques et économiques, et diffuser les bonnes pratiques en matière de nutrition pour mieux lutter contre la faim et la malnutrition au Burkina Faso.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

