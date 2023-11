Inculquer les bases du volontariat : 1120 VADS outillés à Ouagadougou

publicite

Le Programme national de volontariat a organisé une série de formations pour les 1120 Volontaires adjoints de sécurité (VADS) de la région du Centre, ce mercredi 29 novembre 2023 à Ouagadougou. Il s’agissait de leur inculquer les valeurs de volontaires.

Depuis le 16 novembre 2023, le Programme national de volontariat a initié une série de formations au profit de 3000 Volontaires adjoints de sécurité (VADS) nationaux dont 1120 pour la région du Centre.

Clarisse Komboïgo, assistante technique au programme national de volontariat au Burkina Faso, a souligné que cette formation s’est déroulée dans 13 régions du Burkina Faso. Elle a rappelé que cette formation s’est déroulée en deux phases dans la région du centre.

A l’écouter, du 16 au 28 novembre 2023, la police nationale a dispensé une formation sur les mouvements de base et sur la régulation de la sécurité routière au profit des VADS. Et la 2e phase a consisté à inculquer les notions de volontariat.

« C’est de renforcer leur esprit de volontariat, de civisme, de citoyenneté et de la culture de la paix dans leur engagement comme volontaires adjoints de sécurité. A travers cette formation, nous voudrions non seulement qu’ils vivent les valeurs du volontariat dans leur milieu de vie, partout où ils seront et plus encore qu’ils soient de ceux qui font la promotion des valeurs du volontariat pour le grand bonheur de toute la population burkinabè et pour toute la nation entière », a-t-elle expliqué.

Egalement, elle a indiqué que dès le 1er décembre 2023, les 1120 VADS de la région du centre seront déployés sur le terrain pour une durée de 12 mois. Elle a fait savoir que c’était une première car désormais les VADS auront un statut de volontaire selon la loi 034-2021/ AN du 28 octobre 2021 portant Volontariat national au Burkina Faso.

Marie Chantal Millogo, formatrice, a relevé que cette formation des VADS visait à renforcer leur capacité sur l’esprit du volontariat, de la gestion administrative et financière et sur le statut du volontaire.

Ferdinand N’Do, délégué général des VADS, a clamé que le volontariat est un acte citoyen. Pour lui, les VADS doivent continuer à sensibiliser, amener les usagers à comprendre que le respect du code de la route fait partie de « notre propre sécurité ».

Egalement, Aguiratou Sawadogo, VADS en formation, s’est dit bien outillée. « J’appris beaucoup de choses. Je suis apte à travailler en tant que VADS », a-t-elle déclaré. Elle a laissé entendre avoir appris la régulation de la circulation en T, en X, et en + et aussi la régulation de la route à deux, à trois, à quatre et seule.

En rappel, le Programme national de volontariat couvre toutes les 13 régions. Chaque région est représentée par une Antenne régionale de volontariat animée par des Assistants Techniques. Au niveau de la région du Centre, Mohamed Soro et Clarisse Komboïgo sont chargés de la mobilisation et de la gestion des volontaires nationaux et de la Promotion du Volontariat.

