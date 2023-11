Journée Mondiale de la Qualité : L’ABNORM sensibilise les acteurs socioéconomiques du Centre-sud sur la qualité

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la commémoration de la Journée Mondiale de la Qualité 2023, l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) a tenu un atelier de sensibilisation à l’endroit des acteurs socioéconomiques de la région du Centre-Sud, ce mercredi 29 novembre 2023 à Manga.

La suite après cette publicité

Sous le thème « Les outils d’Amélioration de la qualité au service du management de l’entreprise », l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) a initié un atelier de sensibilisation à l’endroit des acteurs socioéconomiques de la région du Centre-Sud.

À entendre Dofini Guillaume, directeur régional du développement industriel, du commerce de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises du centre-sud, c’est dans le but d’aider les acteurs économiques, plus précisément les transformatrices et les transformateurs des produits locaux à comprendre et intégrer la qualité dans leurs activités, que l’ABNORM organise l’atelier.

« Au terme de cet atelier, nous devrons être informés et sensibilisés sur le contrôle qualité basé sur les normes et la règlementation dans tous les secteurs d’activités réalisés par l’ABNORN. Il s’agit aussi de renforcer nos connaissances sur les outils de la qualité afin de mieux les intégrer dans l’amélioration continue des performances des entreprises », a-t-il laissé entendre à l’ouverture des travaux.

Et à Ginette Cyrille Goungounga, directrice de la promotion de la qualité à l’ABNORM d’ajouter qu’il s’agit d’informer et sensibiliser les acteurs économiques de la région du centre-sud sur la règlementation en matière de qualité, sur les normes, mais aussi sur le prix burkinabè de la qualité qui est un concours de promotion de la qualité. « Pour l’édition 2024 nous espérons qu’il y aura beaucoup d’entreprises de Manga qui vont participer », a-t-elle souligné.

Cet atelier est organisé dans le cadre de la commémoration en différé de la Journée Mondiale de la Qualité 2023. Instituée par l’Assemblée Générale des Nations Unies depuis 1990. Cette journée est commémorée chaque année le deuxième jeudi du mois de novembre, par tous les pays du monde.

En rappel, L’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) est la structure au niveau national, chargée d’élaborer des normes. L’un des objectifs clés de l’ABNORM est de couvrir tous les secteurs prioritaires du Burkina Faso en matière de normalisation, notamment les secteurs de l’alimentation, de l’électrotechnique, de l’environnement, du bâtiment et du génie civil.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite