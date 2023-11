Le Capitaine Ibrahim TRAORE communie avec les populations de Diébougou 

publicite

0 Partages Partager Twitter

De retour de Gaoua où il a présidé la cérémonie officielle de pose de la première pierre du Centre Hospitalier Régional Universitaire, le Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE a marqué un arrêt à Diébougou dans la province de la Bougouriba, ce jeudi 30 novembre 2023, pour communier avec les populations fortement mobilisées aux abords de la voie.

La suite après cette publicité

Par cette mobilisation spontanée, jeunes, vieux, femmes et enfants traduisent leur soutien au Chef de l’État et, à travers lui, félicitent l’ensemble des Forces de défense et de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la Patrie pour les succès enregistrés chaque jour sur le terrain de la reconquête du territoire.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

publicite