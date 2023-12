Burkina Faso : Médecins du Monde décortique son projet « RESPECT »

publicite

L’ONG Médecins du Monde (MdM) a présenté l’état d’avancement de son projet dénommé « RESPECT » aux Hommes de médias le 30 novembre 2023 à Ouagadougou. L’objectif est de renforcer l’alliance avec la presse pour une meilleure promotion des services de droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes.

Le projet « RESPECT » couvre cinq ans c’est-à-dire de 2021 à 2026 et est financé par Affaires Mondiales Canada (AMC). Il intervient spécifiquement dans le district sanitaire de Baskuy à travers 12 formations sanitaires et trois infirmeries scolaires.

Selon le responsable programme du projet RESPECT, Issaka Kouanda, l’objectif général du projet est de faciliter la jouissance accrue des droits relatifs à la santé par les personnes en situation de vulnérabilité et de marginalité, en particulier les adolescentes et jeunes femmes de 10 à 24 ans. Et d’ajouter que le projet est un programme multi-pays car implanté dans des régions du Burkina Faso, Bénin et Haïti.

« De façon spécifique, Le projet RESPECT est une étape importante dans notre mission. Il vise à accroître l’utilisation équitable des services de droits en santé sexuelle et reproductive par les adolescents et jeunes, en particulier et ceux et celles en situation de vulnérabilité. Nous cherchons également à améliorer l’offre de services de santé adaptés au genre et à renforcer l’efficacité des organisations travaillant pour les droits des femmes et des filles », a détaillé Issaka Kouanda.

Depuis le lancement du projet en 2021, le bilan est assez satisfaisant, foi de Issaka Kouanda. Selon ses explications, les réalisations se résument sur trois volets à savoir le volet communautaire, le volet offre des soins et le volet plaidoyer. « Pour le volet communautaire, il y a la validation des plans d’actions et signature des conventions avec les cinq partenaires.

Et aussi un atelier de co-construction de la stratégie de mobilisation communautaire. Quant au volet offre des soins, il y a la donation en médicaments, intrants et matériels médico-techniques. Il y a aussi des formations comme celle destinée à la clarification des valeurs et transformation des attitudes. Concernant le volet plaidoyer, il a été question d’appui aux OSC pour la réalisation des plans de plaidoyer et d’activités de plaidoyer… », a-t-il cité.

Il convient de rappeler que l’ONG Médecins du Monde est implantée de façon permanente au Burkina Faso depuis 2010. Elle intervient dans le renforcement du système de santé et dans la mobilisation communautaire.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

