Attaque repoussée à Djibo : La bravoure des FDS magnifiée à travers une caravane à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le collectif des leaders panafricains a initié, ce samedi 2 décembre 2023 à Ouagadougou, une

caravane de soutien aux forces combattantes (FDS : Forces de défense et de sécurité et VDP: Volontaires pour la défense de la patrie). Cette sortie dudit collectif était aussi une occasion de renouveler leur soutien aux autorités de la transition.

La suite après cette publicité

Avec pour point de rencontre, la Place de la Nation, les manifestants sont passés par le grand marché de Ouagadougou avant de retourner à leur point de départ brandissant des pancartes et des affiches avec des messages de soutien aux forces combattantes et aux autorités de la transition.

Pour Mahamadi Zoungrana, président du collectif des leaders panafricains, leur sortie répond à un seul et unique objectif celui de magnifier la bravoure des Forces de défense et de sécurité qui ont vaillamment riposté de la plus belle des manières lors de l’attaque du dimanche 26 décembre 2023 à Djibo où les groupes armés venaient avec pour objectif de prendre contrôle de cette ville.

«Nous venons remonter leur moral (FDS, ndlr ) et leur prouver qu’on est ensemble à chaque situation, à chaque fois qu’ils seront face à l’ennemi qu’ils sachent que le peuple est derrière eux», a-t-il déclaré.

Et de poursuivre que «c’est également montrer à la communauté internationale qu’on est tous derrière le capitaine Ibrahim Traoré en dépit des manipulations et des manigances qui sont en train de se faire pour déstabiliser le pouvoir. Le peuple est derrière le capitaine Ibrahim Traoré et qu’il est prêt à défendre avec l’ensemble des FDS et des VDP pour libérer le territoire national».

Écouter l’article

publicite