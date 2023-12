Affaire corruption et infractions assimilées à l’Assemblée nationale : Alassane Bala Sakandé « s’est rendu à l’étranger pour des raisons médicales », selon ses avocats (Communiqué ASCE LC)

Ceci est un communiqué de l’ASCE LC sur un dossier de l’Assemblée nationale du Burkina Faso.

L’article 4 de la loi organique n°082-2015 du 24 novembre 2015 portant attributions composition organisation et fonctionnement de l’ASCE-LC dispose que: « Article 4 :

secteur public : l’ensemble constitué par : […] • les administrations centrales et déconcentrées, y compris celles de l’Armée ; • les institutions de l’Etat y compris l’Assemblée nationale »;

L’article Article 55 de la même loi organique précise : «Au sein de l’ASCE-LC, les

contrôleurs d’Etat et les enquêteurs chargés des investigations ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale [].

Conformément à ses attributions légales, l’ASCE-LC a mené une série d’audits courant

l’année 2022, à la suite desquels les dossiers comportant des présomptions d’infraction à

la loi pénale ont fait l’objet d’enquête préliminaire comme la Banque Agricole du Faso,

l’Agence d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural (AGETEER), l’Assemblée Nationale, etc. (…)

