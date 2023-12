Burkina Faso : Les étudiants aveugles et malvoyants prennent à bras-le-corps leurs causes

L’association des étudiants aveugles et malvoyants plaident pour une éducation inclusive au Burkina Faso. Elle a tenu une conférence sur leur projet dénommé « prévoyons l’avenir » le samedi 02 décembre 2023 à Ouagadougou.

L’association des étudiants aveugles et malvoyants (AEAM), à travers son projet « prévoyons l’avenir », entend contribuer à la promotion de l’éducation l’inclusive. Léon Ouédraogo, président de l’association des étudiants aveugles et malvoyants, a encouragé la promotion des droits des personnes handicapées.

A l’écouter, « nous avons besoin que les actions se poursuivent dans le sens de la promotion de l’inclusion et l’intégration socio-professionnelle des personnes aveugles et voyants qui sont plus marginalisés dans la société ».

« Nous encourageons tout acteur, surtout les personnes handicapées en particulier, à développer des initiatives pareilles pour que non seulement les personnes handicapées soient sensibilisées à mener des actions pour leurs propres causes mais aussi que tous les autres acteurs reconnaissent les droits des personnes en situation de handicap afin qu’elles puissent s’épanouir dans la société », a déclaré le secrétaire permanent du COMUD/Handicap, Lassimane Kounkorgo.

Bonkoungou Yacouba, représentant le ministre en charge de la communication, a encouragé l’initiative. « Nous sommes convaincus que la construction d’un pays repose sur la participation et la contribution de l’ensemble des composantes de la société et c’est pour ça que nous appuyons fortement cette activité qui met en lumière la nécessité de l’éducation inclusive pour les personnes vivant avec un handicap » a-t-il dit.

