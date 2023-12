Une délégation Gouvernementale au chevet des blessés de la riposte à l’attaque de Djibo

publicite

La Ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy SOME/DIALLO et son collègue de la santé et de l’hygiène publique, Dr Lucien KARGOUGOU ont rendu visite ce dimanche 3 décembre 2023 aux blessés de la récente attaque de Djibo.

Du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Tengandogo au CHU de Bogodogo, les membres de la délégation gouvernementale conduite par la Ministre en charge de la Solidarité, ont pu, au nom du Gouvernement, s’enquérir de l’état de santé de ces victimes, mais aussi, adresser des encouragements aux personnels soignants de ces deux structures sanitaires.

Chaque malade a pu bénéficier d’une enveloppe symbolique et du soutien moral de la part des membres de la délégation. C’est au total une dizaine de personnes dont 6 au CHU de Tengandogo et 4 au CHU de Bogodogo parmi lesquels 2 anciens blessés de l’attaque de Yamba, qui ont ainsi pu bénéficier de cette visite des membres du Gouvernement.

En rappel, ces malades bénéficient tous d’accompagnement en termes de subside et de matériels du Fonds national de Solidarité et de Résilience Sociale qui est une structure du Ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille.

Les membres de la délégation gouvernementale avaient à leurs côtés au cours de cette visite, leurs collaborateurs et bien sûr les directeurs généraux des CHU de Tengandogo et de Bogodogo.

Source : DCRP/MSAHRNGF

