Nuits Atypiques de Koudougou (NAK 2023) : La gastronomie au cœur du festival !

Depuis le 29 novembre 2023, la Cité du Cavalier Rouge vibre au rythme des Nuits Atypiques de Koudougou (NAK). C’est un véritable tapis rouge pour la promotion culturelle ! Mais les NAK, c’est aussi la gastronomie, la bonne.

Fumée, odeur de grillades, senteur de la friture, nous disent bonjour dès que nous franchissons le seuil des Nuits Atypiques de Koudougou. Pour ce 28e rendez-vous au compteur, ils sont nombreux ces restaurateurs à répondre présents à l’appel.

Si pour certains festivaliers, ce rendez-vous est une aubaine pour profiter de la bonne musique et des potentialités culturelles, cette 28e édition est aussi un rendez-vous gastronomique. Poulets, poissons, brochettes, frites d’aloco et pommes de terre égayent les papilles des festivaliers.

Oumarou Tapsoba est boucher de profession. Il a effectué le déplacement depuis Ouagadougou pour prendre part aux NAK 2023. Dans son stand, du Kebab, des brochettes et du poulet sont les maîtres dans ces lieux. D’entrée, il salue l’organisation de cette 28e édition. « Les NAK c’est une initiative culturelle, on a tourné beaucoup et tout se passe bien. Il y a la sécurité déjà, tout le monde est bien organisé, et le marché ça va », annonce-t-il.

De l’autre côté, Annick fait de la friture. Dans ses casseroles, pomme de terre et aloco baignent dans de l’huile bouillante. Tout ça, pour le plaisir des festivaliers. À quelques jours d’activité, elle avoue faire de bonnes recettes. « C’est vrai qu’au début, le marché était lent, mais hier et aujourd’hui, on peut dire que ça va. Les commandes viennent de partout et vraiment ça nous réjouit beaucoup », a-t-elle renseigné.

En sus de ces diversités culinaires, du rafraîchissement n’est pas en marge. De la boisson fraîche désaltère les participants. Tout ceci, pour la beauté des NAK…

Ouverte depuis le 29 novembre 2023, la 28e édition des Nuits Atypiques de Koudougou referme ses portes ce 3 décembre 2023.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

