Utilisation des TIC au Burkina Faso : L’Association des Blogueurs du Burkina (ABB) poursuit les sensibilisations

L’Association des Blogueurs du Burkina (ABB) en partenariat avec Diakonia a tenu son premier numéro de café des partenaires le mercredi 06 décembre 2023 à Ouagadougou. C’était sous le thème « Lutte contre la désinformation et le discours de haine : expérience de l’Observateur Citoyen des Réseaux Sociaux de Educommunic Afrik ».

Face à la situation d’utilisation massive des réseaux sociaux, l’Association des blogueurs du Burkina (ABB), en partenariat avec Diakonia a mis en œuvre le projet « Promotion de la démocratie participative et inclusive par les TIC au Burkina Faso ».

Ce projet, qui entre dans le cadre du Programme Gouvernance inclusive et citoyenneté active et responsable (GICAR), vise à promouvoir la démocratie, une citoyenneté responsable et lutter contre la désinformation.

L’objectif de l’organisation du café a visé à créer un cadre de communication entre les partenaires du programme et les blogueurs. Ce premier numéro de café des partenaires s’est tenu sous le thème « Lutte contre la désinformation et le discours de haine : expérience de l’Observateur Citoyen des Réseaux Sociaux de Educommunic Afrik ».

Selon Amidou Dicko, analyste à Educommunic Afrik, l’Observatoire Citoyen des Réseaux sociaux est une structure mise en place par Educommunic Afrik dans le but de contribuer à assainir l’espace numérique au Burkina Faso.

« C’est un outil qui va contribuer à assainir les discours tenus sur les réseaux sociaux, notamment les discours de haine. Egalement, cet outil consiste à répertorier les cas de discours de haine afin d’apporter des discours correctifs pour que la société burkinabè et la démocratie se porte mieux.

Pour se faire, nous avons mis en place une cellule sur laquelle, nous reporterions les cas de discours de haine et des cas de désinformation afin de pouvoir produire le bulletin. Ce bulletin est produit chaque deux mois où vous pouvez retrouver un état des lieux », a-t-il laissé entendre.

Pour le chargé de programme de l’ABB, Moussa Diallo, cette initiative dénommé café des partenaires est une tribune offerte à tous les partenaires du projet « promotion de la démocratie participative et inclusive par les TIC au Burkina Faso », de présenter leurs actions menées pour la lutte contre la désinformation et les discours de haine sur les réseaux sociaux et promouvoir la gouvernance inclusive.

En rappel, l’Observatoire Citoyen des Réseaux sociaux est une initiative de Educommunic Afrik, à laquelle participent plusieurs organisations de la société civile (OSC).

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

