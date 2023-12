Ballon d’or de la CAF : « Mon favori, c’est Hakimi » (Charles Kaboré)

publicite

Charles Kaboré est présent à la cérémonie des CAF Awards au Maroc. Invité à se prononcer sur ses favoris par le Sénégalais El Hadj Diouf, Charles Kaboré estime que le Marocain Achraf Hakimi est le favori pour remporter le trophée de joueur africain de l’année.

C’est ce lundi 11 décembre 2023 que sera connu le vainqueur du Ballon d’or 2023. Pour Charles Kaboré, les trois joueurs nominés méritent tous d’être dans la liste. « Ces trois qu’ils ont choisis, ce sont les meilleurs actuellement en Afrique. Tous les trois le méritent. Je suis content pour eux parce qu’ils nous représentent », analyse Charles Kaboré. Il s’est aussi prononcé sur le football comme un facteur de rassemblement en Afrique.

« Cela démontre que l’Afrique vit à travers le football. Cela montre que le football est présent à tous les niveaux sociaux, de tous les pays. Cela permet d’apporter de la joie et la sérénité à nos pays. C’est une grande chose que de figurer parmi les meilleurs footballeurs africains. Nous on est heureux d’être là », poursuit Charles Kaboré.

La Coupe du monde compte

Le Sénégalais El Hadj Diouf, vainqueur à deux reprises de ce trophée a invité Charles Kaboré à donner son favori. Le Burkinabè, ex-capitaine des Étalons du Burkina Faso, n’a pas fait dans la langue de bois. « Franchement, je vais parler avec le cœur et la vérité. Oshimen c’est un très grand joueur. Salah est un très grand joueur. Hakimi aussi. Par rapport à la Coupe du monde au Qatar et le parcours du Maroc. Ce que Hakimi a apporté à son équipe, l’envie, la collectivité, l’arrivée à une demi-finale de Coupe du monde, ce n’est pas rien. Mon favori, c’est Hakimi », a avoué Charles Kaboré.

Aucun Burkinabè ne figure dans la liste des trois favoris. A cela, El Hadj Diouf a lancé presque un défi à Charles Kaboré : « La saison prochaine, j’aimerais bien voir un Burkinabè dans les trois ». La réponse de Charles Kaboré est optimiste. « On a une très belle relève qui est en train de venir en force. J’espère que cette coupe d’Afrique, on ira loin. Pourquoi pas l’emporter à la finale contre le Sénégal », pronostique Charles Kaboré. Pour la CAN, les Etalons sont logés dans le groupe C à Bouaké en compagnie de l’Algérie, de la Mauritanie et de l’Angola.

