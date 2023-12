CAF Awards : Les Nigérians Victor Osimhen et Asiat Oshoala ballons d’or africains

publicite

Les meilleurs footballeurs africains sont Nigérians. Victor Osimhen a reçu le trophée de footballeur de l’année, plus connu sous le nom de « Ballon d’or africain » lors de la cérémonie des CAF Awards qui a eu lieu ce lundi 11 décembre 2023 au Maroc à Marrakech. Il succède au Sénégalais Sadio Mané. Sa compatriote est également lauréate dans sa catégorie.



La saison de l’international nigérian Victor Osimhen est récompensée par la Confédération africaine de football (CAF). Ce dernier a reçu le titre de joueur africain de l’année devant l’Egyptien Mohamed Salah et le Marocain Achraf Akimi. Oshimen remporte son premier trophée de footballeur africain de l’année.

La meilleure joueuse africaine « ballon d’or féminin » est la Nigériane Asiat Oshoala. C’est le sixième trophée de la sociétaire de l’équipe féminine du FC Barcelone.

Le Sénégalais Lamine Camara, sociétaire du FC Metz remporte le trophée de meilleur jeune footballeur de l’année. Chez les dames, le trophée de meilleur jeune revient à la Marocaine Nesryne El Chad.

Al-Alhy, meilleur club masculin

Al-Ahly est élu club masculin de l’année lors de cette cérémonie. Chez les clubs féminins, c’est le Mamelodi Sundowns qui repart avec le trophée.

Le Marocain Yacine Bonou a remporté le titre de meilleur gardien africain de l’année. Chez les dames, le trophée est revenu à la Nigériane Nnnadozie Chiamaka, sociétaire de Paris FC. En club, le Sud-africain Tau Percy qui évolue à Al-Alhy a été élu meilleur joueur tandis que Fatima Tagnaout de l’AS FAR du Maroc est élue chez les dames.

Le Maroc a aussi reçu le meilleur trophée de meilleure équipe masculine de l’année, notamment pour son parcours à la Coupe du Monde. Les Lions de l’atlas ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar. L’équipe nationale féminine du Nigeria est la meilleure sélection féminine.

Dango Ouattara pas récompensé

L’Egyptien Mahmoud Abdelmonem dit Kahraba de Al-Ahly) remporte le prix du but de l’année pour son but contre Al Hilal en Ligue africaine des champions. Le Burkinabè Dango Ouattara était nominé dans cette catégorie pour son but inscrit en éliminatoires de la CAN 2021 face à l’Estwatini.

Walid Regragui, sélectionneur de l’équipe du Maroc est élu meilleur entraîneur de l’année. Il devance Aliou Cissé (Sénégal) et Abdelhak Benchika (Algérie). Desiree Ellis de l’Afrique du Sud repart avec le trophée pour le titre d’entraîneur qui dirige une femme. Il s’agit de son quatrième trophée. Elle devance Reynald Pedro ancien sélectionneur de l’équipe du Maroc et le Sud-Africain Jerry Tshabalala.

Les présidents du Sénégal Macky Sall et de la Côte d’Ivoire Alassane Dramane Ouattara ont reçu des distinctions pour leur contribution au developpement du football

