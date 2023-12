Commandement des écoles et centres de perfectionnement de la Gendarmerie : Le Lieutenant-Colonel COULIBALY Mamadou, désormais aux commandes

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Camp Kuinima de Bobo-Dioulasso a abrité, ce mercredi 13 décembre 2023, la cérémonie d’installation du Lieutenant-colonel COULIBALY Mamadou, nouvellement nommé Commandant du Commandement des Écoles et Centres de Perfectionnement de la Gendarmerie Nationale (CECPGN). Il remplace à ce poste, le Lieutenant-colonel MAIGA Moctar, admis en stage.

La suite après cette publicité

La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du Lieutenant-Colonel NATAMA Kouagri, Chef d’État Major de la Gendarmerie Nationale, en présence de Madame le Gouverneur de la région des Hauts Bassin et de plusieurs autorités militaires, paramilitaires, judiciaires, administratives, coutumières et religieuses de la localité.

Dans son allocution de prise de commandement, le Lieutenant-Colonel COULIBALY Mamadou a placé sa mission sous le double signe de l’humilité et de la confiance constructive : l’humilité de reconnaître et de saluer à sa juste valeur le travail remarquable accompli par ses prédécesseurs et la confiance basée sur la conviction qu’en s’appuyant sur les nombreux acquis, il est possible de relever les défis.

En outre, le nouveau commandant du CECPGN se projette sur la mise en œuvre des grands chantiers et reformes issus des conclusions des assises sur la formation en Gendarmerie qui, de son avis, tracera les sillons d’une Gendarmerie plus en phase avec les attentes des populations. Ces chantiers sont entre autres :

– l’opérationnalisation du Centre de Perfectionnement de la Gendarmerie Mobile (CPGM);

– la création d’une école d’application des officiers de la Gendarmerie ;

– l’achèvement des travaux de construction de l’École Nationale des Sous-Officiers de la Gendarmerie (ENSOG) à Logofourso;

– l’orientation de la formation vers des pôles de spécialités, notamment en gendarmerie mobile, police judiciaire et renseignement.

Pour rappel, le Lieutenant-Colonel COULIBALY Mamadou a été nommé suivant le décret n*2023-1631/PRES-TRANS du 22 novembre 2023.

Écouter l’article

publicite