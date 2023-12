Le Pr Halidou Tinto Lauréat du Nature’s 10 qui récompense les dix personnalités scientifiques qui ont marqué l’année 2023 dans le monde

publicite

Le magazine britannique Nature a rendu public aujourd’hui la liste des 10 scientifiques qui ont marqué le monde en 2023. Le chercheur burkinabè Halidou Tinto figure parmi les « personnes qui ont compté pour la science » au cours de l’année 2023 selon le magazine. Institué en 2011, Nature’s 10 est un listicle qui met en lumière des personnes qui ont marqué l’année pour des raisons scientifiques ou des controverses. À cette liste, s’ajoutent cinq personnes à suivre pour l’année suivante pour leurs recherches prometteuses ou controversées. Le chercheur burkinabè est le seul Africain à figurer sur la liste du magazine britannique cette année.

Halidou Tinto est la cinquième personnalité africaine lauréate de ce prix depuis sa création et le deuxième Burkinabè après Lassina Zerbo en 2017. Le virologue congolais, co-découvreur du virus Ebola Jean-Jacques Muyembe, le paléoanthropologue éthiopien Yohannes Haile-Selassie et le Directeur Général de l’OMS l’éthiopien Tedros Ghebreyesus, sont les autres lauréats africains. L’actuel secrétaire général des Nations unies António Guterres, le prédicateur des Variants du SARS-CoV-2 Yunlong Cao et le pionnier de la transplantation cardiaque Muhammad Mohiuddin figurent également sur les listes du magazine britannique.

Le professeur Halidou Tinto, Directeur de Recherche en parasitologie est le Principal Investigateur des essais cliniques de phase II et III des vaccins R21/Matrix-M développé par l‘Université d’Oxford et le vaccin RTS, S/AS01 développé par GSK à Nanoro.

Le vaccin R21 est le deuxième vaccin antipaludique recommandé par l’OMS, après le vaccin RTS, S/AS01, que l’Organisation avait recommandé en 2021 après que les essais cliniques aient démontré que « ces deux vaccins étaient sûrs et permettaient de prévenir efficacement le paludisme chez les enfants et que, administrés à grande échelle, ils pourraient avoir un impact important en termes de santé publique.»

Pour Halidou Tinto: ‘’L’homologation d’un vaccin antipaludique avec des niveaux d’innocuité et d’efficacité aussi élevés constitue un accomplissement majeur dans ma carrière de chercheur Africain. Lorsque nous avons commencé l’essai clinique de phase II du vaccin R21/Matrix-M en mai 2019 à Nanoro, je n’aurais jamais imaginé que 4 ans plus tard, nous prendrions une décision aussi historique qui va contribuer à sauver des millions de vies sur notre continent et c’est ce qui nous rend très fiers aujourd’hui’’.

Ouagadougou, le 13 décembre 2023

