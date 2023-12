Burkina Faso : Le budget de l’Etat, exercice 2024, se chiffre à 3 019,1 milliards de F CFA

publicite

Le président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, a présidé ce vendredi 15 décembre 2023, une séance plénière consacrée à l’examen et au vote du projet de loi de finance initiale pour l’exécution du Budget de l’Etat, exercice 2024.



De la synthèse du rapport général de la Commission des finances et du budget de l’ALT, le budget de l’État, exercice 2024 se chiffre à 3 019,1 milliards de F CFA en recettes et à 3657,6 milliards de F CFA en dépenses dégageant ainsi un solde budgétaire global de -675,5 milliards de F CFA correspondant à -4,6% du PIB nominal.

Les recettes budgétaires totales enregistrent une hausse de 350,8 milliards de F CFA par rapport aux prévisions de 2023, soit un taux relatif de 13,33%. En 2025 et 2026, les recettes totales se situeraient respectivement à 3 156,5 milliards de F CFA et à 3 397,3 milliards de F CFA.

Les dépenses budgétaires, quant à elles, connaissent une hausse de 13,03% entre 2023 et 2024 correspondant à un montant en valeur absolue de 421,7 milliards de F CFA. En 2025 et 2026, elles se chiffreraient respectivement à 3 599,2 milliards FCFA et à 3 861,5 milliards de F CFA.

Les prévisions de recettes du projet de loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2024 sont estimées à deux mille neuf cent quatre-vingt-deux milliards cent dix-huit millions sept cent soixante-dix mille (2 982 118 770 000) F CFA.

Les recettes ordinaires se chiffrent à deux mille sept cent cinquante-quatre milliards sept cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent trente mille (2 754 794 830 000) F CFA. Les Ressources extraordinaires se chiffre à deux cent vingt-sept milliards trois cent vingt-trois millions neuf cent quarante mille (227 323 940 000) F CFA. Par rapport à l’année 2023, les prévisions initiales des recettes en 2024, connaissent un accroissement de 13,33%.

Quant aux dépenses, les prévisions de dépenses au titre de l’exercice budgétaire de l’année 2024, sont évaluées à la somme de trois mille six cent cinquante-sept milliards cinq cent quatre-vingt-quatorze millions douze mille (3 657 594 012 000) FCFA. En 2023, ces prévisions étaient de trois mille deux cent trente-cinq milliards neuf cent treize millions six cent vingt-quatre mille (3 235 913 624 000) FCFA dans la loi de finances initiale.

Les prévisions initiales de dépenses en 2024 augmentent de quatre cent vingt un milliards six cent quatre-vingt millions trois cent quatre-vingt-huit mille (421 680 388 000) F CFA en valeur absolue et de 13,03% en valeur relative. Pour ce qui concerne l’épargne budgétaire, elle se chiffre à 509,7 milliards de FCFA en 2024 contre 273,1 milliards de FCFA en 2023 correspondant à une amélioration de 236,6 milliards de FCFA.

Le déficit budgétaire projeté en 2024 se chiffre à six cent soixante-quinze milliards quatre cent soixante-quinze millions deux cent quarante-deux mille (675 475 242 000) F CFA. Le projet de loi de finances initiale, exercice 2024 traduit dans l’ensemble, l’ambition du Gouvernement de financer durablement le développement nonobstant le contexte difficile auquel le pays est confronté.

Le Gouvernement a fait de la restauration de l’intégrité du territoire et de la gestion de la crise humanitaire les principales priorités de ce budget. En effet, « la part du budget de l’Etat allouée aux secteurs de la défense et de la sécurité est passée de 12,49% en 2016 à 20,27% en 2022 puis à 28,42% en 2023 pour se situer à 29,49% en 2024 », a laissé entendre Aboubacar Nacanabo, ministre en charge de l’économie.

En dépit des efforts consentis par le Gouvernement dans les secteurs de la défense, de la sécurité et de l’action humanitaire, une attention particulière a également été accordée aux secteurs sociaux tels que la santé, l’éducation et le développement rural selon Aboubacar Nacanabo.

Ce budget a été adopté à l’unanimité par les députés de l’Assemblée Législative de Transition.

Akim KY

Burkina 24

