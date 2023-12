Santé oculaire :Lapaire sensibilise les usagers de la route à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’opticien Lapaire a initié une campagne de sensibilisation au profit des usagers de la route ce vendredi 15 décembre 2023 à Ouagadougou. L’objectif était d’inviter la population à faire régulièrement des consultations et à prendre soins des yeux.

La suite après cette publicité

A l’orée des fêtes de fin d‘année, l’opticien Lapaire veut contribuer à la sensibilisation des usagers de la route sur l’importance de prendre soin des yeux. Karim Ouédraogo, chargé du marketing de Lapaire Burkina, a fait comprendre que c’est suite à un constat sur la publication des données du ministère en charge des transports du Burkina Faso.

« Les données du ministère des transports du Burkina Faso publiées en 2022 indiquent qu’au cours de la même année, le pays a enregistré plus de 26 000 cas d’accidents dont plus de 15 000 décès. Nous avons trouvé que c’est très alarmant. Même le covid-19 n’a pas fait autant de victimes. Etant donné que nous intervenons dans le domaine de l’optique nous avons voulu jouer notre rôle dans la réduction des cas d’accidents », a-t-il expliqué.

Il a précisé qu’en circulation, l’organe le plus utilisé est l’œil et que c’est dans ce sens que Lapaire a initié cette compagne de sensibilisation en invitant la population à faire régulièrement des consultations et à prendre soins de leurs yeux.

Karim Ouédraogo a souligné que certains usagers de la route n’arrivent pas à lire les panneaux de signalisation et pour d’autres ce sont les lumières des phares qui les empêchent d’être à l’aise en circulation.

Lire aussi 👉 Ouagadougou : Le groupe Lapaire ouvre une agence à Bonheur Ville

A l’écouter, cette campagne a consisté à la sensibilisation des usagers à travers des conseils, la distribution de flyers et des autocollants. Il a signalé que Lapaire offre des tests de vue gratuitement.

Florence Zoungrana, usager de la route vers la gare Ouaga Ouest, a salué l’initiative. « C’est une très bonne initiative. Ça va beaucoup nous aider », a-t-elle lancé. Elle a signalé qu’elle a un problème de vue depuis 2014, mais ces verres sont cassés et elle attend de les remplacer. « Sans mes verres, je n’arrive pas à bien circuler avec la poussière et le vent », a-t-elle déploré.

Egalement, Réné Birba, usager de la route vers le quartier Bonheur ville, a loué l’initiative. « C’est une bonne idée. De nos jours beaucoup ont des problèmes de vision mais ne savent pas où aller. Mais cette campagne va amener la population à connaitre l’entreprise et à faire leur consultation et régler leurs problèmes d’yeux », a-t-il dit. Il a promis de faire passer le message à l’ensemble de ses connaissances. En rappel, Lapaire existe à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou.

Écouter l’article

publicite