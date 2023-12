Burkina Faso : Un cadre référentiel endo culturel en atelier de validation à Ouagadougou

publicite

Avec le soutien du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Groupe d’Expertise pour la Normalité Endogène des Symboles, Initiatives et Savoirs (GENESIS), a tenu un atelier de validation du cadre référentiel endo-culturel, le samedi 16 décembre 2023 à Ouagadougou.

L’initiative Fonds Local Culturel (FOLC) consiste à enrichir le patrimoine immatériel du Burkina Faso, tant par l’écriture des monographies endo-culturelles que par l’élaboration de l’encyclopédie des valeurs et savoirs endogènes.

Ce projet porté par le Groupe d’Expertise pour la Normalité Endogène des Symboles, Initiatives et Savoirs (GENESIS) a réuni un Collège d’hommes et de femmes de culture et des savoirs en vue de nourrir la réflexion stratégique sur le développement endogène.

« Nous avons estimé qu’il faille élaborer un cadre référentiel de l’endogène. On ne peut nous s’enfermer dans notre laboratoire pour concocter ce cadre référentiel. Il faut la participation de l’ensemble des communautés du Burkina Faso. L’endogène devrait déboucher sur l’élaboration des monographies endo culturelles, les monographies des communautés.

C’est-à-dire parler de leur histoire, les ancêtres, de la spiritualité, mais aussi des espaces géoculturels et géolinguistiques occupés par ces communautés, les avoirs développés par ces communautés, les arts, l’artisanat, etc. voilà ce qui constitue ce cadre référentiel », a expliqué Dramane Konaté, secrétaire exécutif de GENESIS.

C’est un projet ambitieux qui se veut inclusif et participatif. « Nous allons veiller pour que ça ne soit pas quelque chose d’académique parce qu’il faut que les communautés à la base comprennent la démarche. Voilà pourquoi nous allons expliquer ce matin en quoi constitue l’initiative Fonds local culturel (FOLC) et qui permet de développer ces monographies. Pour ce qui concerne l’encyclopédie, ça s’adresse aux chercheurs. Il faut que le Burkina à Faso soit à la pointe de l’encyclopédie de l’endogène », a clarifié Dramane Konaté.

Pour Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme qui a présidé l’ouverture de l’atelier, questionner la grande diversité ethnoculturelle et linguistique du Burkina Faso, permettra de trouver le ferment nécessaire à la construction d’une Nation unie, solidaire et prospère.

Ajoute-t-il « c’est sans nul doute à ce noble exercice que vous êtes conviés, en tant que représentants de vos communautés respectives, de sorte à adopter un référentiel commun qui soit la matrice des valeurs et des savoirs endogènes de notre pays ».

L’initiative s’inscrit donc dans la vision du Gouvernement de la Transition qui a lancé des initiatives visant à valoriser et à promouvoir les initiatives endogènes en vue du développement harmonieux de notre pays selon le ministre. Le décret sur le port du Faso Dan Fani, le Tourisme local, l’inscription des productions en langues nationales dans les compétitions à la FILO et à la SNC, etc. sont cités en exemple.

Akim KY

Burkina 24

