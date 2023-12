Procès charbon fin : Des agents publics à la barre

publicite

Le procès du Ministère public contre la société Essakane IAM Gold dans l’affaire Charbon fin s’est poursuivi ce jeudi 21 décembre 2023 au Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGI Ouaga 1). Des agents publics étaient à la barre.

Des agents du public ayant participé à la tentative d’exportation du charbon fin de Essakane de 2018 étaient à la barre. Il s’agissait de Daouda Zabré du Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB), de Sada Sawadogo du ministère des mines et de Pascal Ramdé de l’administration douanière.

Daouda Zagré technicien au BUMIGEB a été le premier à être appelé à la barre. Il a déclaré avoir participé au processus de colisage et de pesée de la cargaison. Il a informé également qu’il n’a pas été mandaté pour aller caractériser le charbon fin.

Me André Ouédraogo, avocat de l’État Burkinabè à chercher à savoir le mobile de la présence de Pascal Ramdé sur le site d’Essakane.

« Je suis allé remplacer un collègue. Ma mission c’était l’escorte de 6 camions. Je reçois des ordres et je rends compte à mon supérieur. Sur place on m’a fait comprendre que la pesée a été déjà faite. J’ai rendu compte à mon supérieur qui m’a demandé d’assister les autres à savoir les représentants de l’administration publique à savoir le BUMIGEB et du ministères des mines », a-t-il relaté.

Me André Ouédraogo a cherché à savoir comment le charbon fin lui a été présenté. « Le produit était déjà dans les sacs. Nous ne sommes pas allés pour caractériser. Nous n’avions pas cherché à vérifier. Le charbon fin n’est pas comme les roches. Je suis géologue et non un métallurgiste. C’est sur la base du chargement des sacs complémentaires que je me suis rendu compte que c’est du charbon fin », a relevé Daouda Zagré.

Pour l’avocat de l’Etat, vous êtes allé signer uniquement des procès-verbaux. Il a fait savoir qu’ils ont suivi les mises des sacs dans les conteneurs et procéder au scellé. « Quand je partais. L’Etat m’a dit d’aller peser sans balance. On m’a dit d’aller assister à la pesée et au colisage. J’ai fait mon travail. Je suis exécutant », a précisé Daouda Zagré.

L’avocat de l’Etat a relevé que sur les bases des déclarations de Essakane il y avait un gap de 67 tonnes de minerais avec environ 37 Kg d’or soit environ une valeur de 2 milliards FCFA.

Pour lui, vous êtes allés sanctionner l’Etat pour n’avoir pas mis les moyens avec votre disposition et faire perdre des milliards à votre employeur ? « L’Etat ne nous a pas donné de balance pour les pesées. C’est avec la balance de Essakane que nous avons fait quelques pesées. Je fais ce qu’on m’a demandé de faire », a-t-il rétorqué.

Le procès se poursuit le vendredi 22 décembre 2023 au Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGI Ouaga 1).

