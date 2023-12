« Il y a des crises communautaires qui mettent à mal la cohésion sociale » (Boureima Savadogo)

publicite

Le Groupe d’études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social au Burkina Faso (GERDDES) a présenté, ce vendredi 22 décembre 2023 à Ouagadougou, le bilan de la phase 1 du projet « Promouvoir l’esprit de paix et de cohésion sociale dans cinq communes de deux régions du Burkina Faso ».

« Il y a les crises communautaires qui mettent à mal la cohésion sociale. Pour parler aujourd’hui de stabilité et développement, la résolution vraiment de ces conflits est un prérequis », a indiqué Boureima Savadogo, vice-président du Groupe d’études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social au Burkina Faso (GERDDES), sur la mise en œuvre de la phase 1 du projet « Promouvoir l’esprit de paix et de cohésion sociale dans cinq communes de deux régions du Burkina Faso ».

De janvier 2022 à décembre 2023, ce projet, financé par l’Ambassade Royale du Danemark à hauteur de plus de 90 millions de F CFA, a permis selon lui, aux communes bénéficiaires à savoir Bama, Beregadougou, Moussodougou, Koundougou et Toussiana, d’enclencher des points positifs en terme de préservation de la cohésion sociale.

« Nous avons la prise de conscience par la population de l’importance de la sécurisation des terres pour les générations futures et prévenir les conflits fonciers, la dynamisation des observatoires, le recours aux mécanismes pacifiques endogènes de prévention et de gestion des conflits communautaires par les populations », a fait savoir entre autres le vice-président du GERDDES sur les résultats du projet.

Et pour parvenir à ces résultats, les bénéficiaires du projet ont été outillés sur des techniques de résolution de conflits. « Un des objectifs du projet était d’outiller les bénéficiaires du projet sur les techniques des résolutions de conflit. Il y a des techniques modernes et endogènes. Mais l’idée qui se cachait était de vulgariser les mécanismes endogènes qui permettent de résoudre durablement les conflits », a indiqué Fidèle Yonli, coordinateur de programme GERDDES BURKINA.

A terme, pour mener à bien leur mission de promotion de la cohésion sociale, il sera question selon Boureima Savadogo de capitaliser les acquis du projet, dupliquer les actions dans d’autres communes et de poursuivre la mise en œuvre des recommandations formulées et des engagements.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

