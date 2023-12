Ministère en charge des mines : Yacouba Zabré Gouba désormais aux commandes

publicite

Yacouba Zabré Gouba a officiellement été installé dans ses fonctions de ministre en charge de l’énergie, des mines et des carrières, ce vendredi 22 décembre 2023, à Ouagadougou, par Mathias Traoré, Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres.

Le nouveau patron du ministère de l’énergie, des mines et des carrières, dans sa prise de parole, n’a pas manqué de saluer le travail abattu par ses prédécesseurs, particulièrement son immédiat prédécesseur, Simon Pierre Boussim.

« Je salue à juste titre les efforts et les acquis déjà engrangés. Je rends hommage à l’ensemble de mes prédécesseurs en général et au ministre Simon Pierre Boussim en particulier », a-t-il dit.

Il a aussi rassuré de son entière disponibilité à tous ses nouveaux collaborateurs. « Je rassure l’ensemble des collaborateurs et des usagers du ministère de mon entière accessibilité et de ma disponibilité tout en prenant d’ores et déjà l’engagement de faire du dialogue et de la concertation des outils de travail pour surmonter les difficultés à venir », a-t-il indiqué.

Pour rappel, Yacouba Zabré Gouba a été nommé auxdites fonctions à l’occasion d’un remaniement ministériel sur décret présidentiel le 17 décembre 2023.

Phalek PARDEVAN (Stagiaire)

Burkina 24

