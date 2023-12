Effort de paix : La faitière des promoteurs immobiliers contribue à hauteur de 30 millions de FCFA

publicite

La faitière des promoteurs immobiliers a remis une somme de 30 millions au ministre de l’économie, des finances et de la prospective, le mardi 26 décembre 2023 à Ouagadougou. Ce don est une contribution à l’effort de paix.

Dans le but de la mobilisation des ressources pour faire face aux défis actuels, le gouvernement a lancé un appel à contribution volontaire à toutes les couches de la société. C’est en ce sens que la faitière des promoteurs immobiliers a mis la main dans la poche. Elle a, en effet mobilisé une somme de 30 millions de FCFA pour leur contribution à l’effort de paix.

Selon le représentant de la faitière à cette cérémonie, Florentin Kafando, cette guerre contre le terrorisme nécessite la contribution de tous les fils et filles du pays. « Comme vous le savez, nous sommes en période de lutte et en tant qu’acteurs économiques également citoyens, c’est le devoir pour nous de contribuer à cet effort de paix.

Nous sommes convaincus de l’importance vitale de la stabilité et de la sécurité pour notre nation et de ses habitants, c’est fort de tout cela que nous avons avec joie répondu à l’appel du président. Cette somme de 30 millions n’est que le début de notre contribution. Nous restons concentrés pour accompagner le gouvernement dans ses efforts », a-t-il précisé.

Outre la faitière des promoteurs immobiliers, d’autres structures ont remis également leurs contributions. Il s’agit de l’Association pour le développement de la commune de Zeguedeguin à 1 million de FCFA, également 1 million pour l’Association des garagistes professionnels ; l’Alliance nationale de lutte contre la faim et la malnutrition et les élèves de l’école polytechnique de Ouagadougou ont remis respectivement 200.000 et 369.000 FCFA.

Le ministre en charge de l’économie, Dr Aboubacar Nacanabo a salué l’initiative et traduit sa gratitude et celle du Gouvernement aux donateurs. « Voudrais-je vous traduire ma gratitude et celle du Gouvernement car au-delà des montants, c’est le geste et l’engagement à nos côtés qui est à saluer. Nous sommes convaincus que le Fonds de Soutien Patriotique est une véritable solution alternative de mobilisation des ressources pour soutenir les efforts de l’Etat dans la lutte contre le terrorisme en général et la prise en charge des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) en particulier », a-t-il indiqué

En rappel, le Fonds de Soutien Patriotique a été mis en place au début de l’année 2023 pour recueillir toutes les contributions de bonnes volontés de l’intérieur comme de l’extérieur.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

