2e CASEM 2023 du Ministère de l’enseignement supérieur : L’entreprenariat estudiantin au cœur des échanges

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Pr Adjima Thiombiano, a procédé à l’ouverture des travaux du 2e Conseil d’Administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année 2023 du département ce 28 décembre 2023 à Ouagadougou. « Défis de l’entrepreneuriat estudiantin : Quelle contribution pour l’enseignement supérieur et la recherche ? » est le thème retenu pour les échanges.

Les travaux du 2e Conseil d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM) de l’année 2023 du ministère en charge de l’enseignement supérieur se tiennent sous le thème « Défis de l’entrepreneuriat estudiantin : quelle contribution pour l’enseignement supérieur et la recherche ? ».

Ce présent CASEM a pour objectif de passer en revue le chemin parcouru, d’identifier et de diagnostiquer les acquis et les insuffisances en vue de formuler des perspectives pour l’année 2024. En terme de bilan, le département en charge de la recherche a engrangé des acquis majeurs au cours de l’année 2023, à écouter Pr Adjima Thiombiano, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Selon lui, le département en charge de l’enseignement supérieur a amorcé des efforts majeurs dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche. « En terme d’acquis on peut véritablement se féliciter, avec la collaboration des acteurs, le ministère a engrangé des résultats assez substantiels parmi lesquels nous avons l’aboutissement de la toge unique des UFR, la mise au point d’une solution intégrée dans la gestion du système LMD allant des formations jusqu’à la vie sociale des étudiants.

Un autre acquis majeur est la mise en place de l’initiative dite incubateur de technologie agricole de Bagré dans le domaine agrosylvopastoral au profit des étudiants en fin de cycle. L’objectif était d’amorcer un virage afin de donner un contenu beaucoup plus pratique pour susciter l’auto emploi au niveau de la jeunesse », a indiqué Pr Adjima Thiombiano.

Des échanges, des communications sur le thème et l’adoption du programme d’activités 2024 constitueront les principaux axes majeurs de ce CASEM entre les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

