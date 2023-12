Inclusion socio-économique : L’Association des Femmes Albinos du Burkina Faso bénéficie du soutien de Light for the World

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association des Femmes Albinos du Burkina Faso (AFAB), l’organisation non gouvernementale, Light For the World, a accordé un appui technique et financier pour l’accompagnement des activités annuelles 2023-2024 de ladite association. Au terme de ce projet, des personnes atteintes d’albinisme ont reçu un renforcement de capacités en vue de leurs inclusions socio-économiques.

Pour la présidente de l’AFAB, Maïmouna Dené, cet accompagnement de l’ONG Light For the World témoigne de son attachement à la cause des personnes vulnérables et de l’inclusion des personnes atteintes d’albinisme (PAA). Les activités inscrites dans le cadre du projet ont consisté, dans un premier temps, à faire un diagnostic institutionnel pour reléver les forces et les faiblesses de l’association.

A l’issue de cela, les membres de l’AFAB ont bénéficié d’une formation à l’éducation financière et sur le principe de l’Association Villageoise de Crédit et de prêt (AVEC) au profit de 15 membres. Maïmouna Dené a expliqué que cela a permis aux femmes ayant des activités, de mutualiser leurs efforts pour créer une caisse d’épargne.

« Toutes ces activités, a-t-elle relèvé, qui ont été faites dans certaines localités du pays, ont beaucoup soulagé des membres de l’AFAB grâce à l’accompagnement de Light For the World», a révélé la présidente.

Une trentaine de femmes atteintes d’albinisme formées

AFAB a bénéficié d’une formation en plan stratégique de plaidoyer et en créativité artisanale, recyclage de matériels divers et objets d’art en faveur de 30 femmes.

Pour la présidente, l’autonomisation des femmes atteintes d’albinisme est au cœur de l’action de l’AFAB qui leur permet de jouer leur participation pour le rayonnement économique, familial et social.

«Ces différentes activités de renforcement de capacités ont été des cadres de concertation par excellence entre personnes atteintes d’albinisme qui renforcent les possibilités d’autonomisation financière», a précisé la présidente de l’AFAB.

L’indépendance financière, à l’entendre, est déjà une arme pour tracer les sillons de la réussite des jeunes atteints d’albinisme qui sont de plus en plus victimes de marginalisation.

Reconnaissante envers l’ONG Light For the World qui a bien voulu accompagner cette vision, la présidente de l’AFAB dit rester confiante quant à une meilleure inclusion socio-économique des PAA.

Cependant, pour l’atteinte de ce cap, Madame DENÉ a égrené un chapelet de difficultés auxquelles est confrontée l’AFAB qu’il faille éradiquer. A ses dires, les PAA vivent une situation délicate. Les problèmes qu’ils vivent sont entre autres l’exclusion en milieu professionnel et scolaire, la question de santé dont il convient de rappeler que la vie d’une PAA dans un pays fortement ensoleillé, n’est pas chose aisée.

En terme de défis, la présidente de l’AFAB a indiqué qu’il s’agit de travailler à renforcer les membres en matière d’estime de soi, de développement personnel, d’Activités Génératrices de Revenus (AGR). Mieux, elle a fait savoir qu’il convient d’encourager les jeunes à terminer leurs études et de les prendre en compte dans les programmes de développement.

