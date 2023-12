Fonds de soutien patriotique : Plus de 24 millions de F CFA reçus de six structures associatives

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Fonds de soutien patriotique (FSP) a enregistré de nouvelles contributions, provenant de six structures associatives qui ont mobilisé la somme de 24 530 800 FCFA. C’est le ministre en charge de l’économie qui a réceptionné les différents dons, le vendredi 29 décembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Six structures associatives volent au secours des forces de défense et sécurité (FDS) avec plus de 24 millions de FCFA pour le fonds de soutien patriotique(FSP).

Il s’agit du Conseil National de l’Ordre des Géomètres Experts du Burkina (CNOGEB), l’association professionnelle des transitaires et commissaires en douanes agréés (APTCDA), l’association Femmes Solidaires pour la paix, l’association des Filles et Fils de la Commune de Thyou, l’association des ressortissants du Loroum, l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM) et ces Instituts régionaux d’administration (IRA).

Le CNOGEB a offert la somme de 10 000 000 F, l’APTCDA avec 6 000 000 F, l’Association Femmes Solidaires avec 3 100 800 F, l’association des Filles et Fils de la Commune de Thyou un montant de 1 200 000 F, l’association des ressortissants du Loroum une enveloppe de 3 500 000 F, l’ENAM et des Instituts régionaux d’administration (IRA) avec un montant de 730 000 FCFA, telle est la somme totale reçue.

Fatimata Legma, coordonnatrice de l’association Femmes Solidaires pour la paix, a indiqué qu’en tant que femme, c’est un devoir de ne pas rester en marge de ce combat. « Nous sommes des femmes, nous mettons au monde des enfants. Ce sont nos maris, ce sont nos sœurs qui sont sur le terrain. Quand vous voyez ce qui se passe, on ne peut pas rester insensible. C’est ce qui a motivé que les femmes a se retrouvé pour mener des activités en l’occurrence une soirée culturelle », a-t-elle souligné.

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubacar Nacanabo a remercié différents donateurs et les a rassurés que leurs contributions financières seront utiliser à bon escient.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite