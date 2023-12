Nouvel an 2024 : Le message de Me Gilbert Noël Ouédraogo

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une déclaration de Me Gilbert Noël Ouédraogo à l’occasion du nouvel an.

Mes Cher(e)s Compatriotes, Mesdames et Messieurs,

La suite après cette publicité

En ce jour, 31 décembre 2023, qui marque le terme d’une année difficile et éprouvante pour notre pays, je voudrais saluer l’engagement héroïque des forces combattantes qui se battent jusqu’au sacrifice suprême pour sauvegarder notre Patrie et reconquérir avec détermination chaque parcelle perdue de notre territoire.

Je leur renouvelle mon plein et entier soutien dans ce combat pour la libération totale de la Patrie. J’ai une pensée émue et je m’incline très respectueusement devant la mémoire de toutes nos victimes tant civiles que militaires.

Ma pensée va également à l’endroit des blessés et de toutes les familles endeuillées. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et beaucoup de courage aux familles. Plus que jamais, j’appelle à l’union de toutes les filles et fils du pays pour bouter l’ennemi hors de notre sol.

Je salue l’engagement citoyen de toutes et tous à travers la contribution considérable à l’effort de guerre. Je renouvelle ma solidarité avec les Personnes Déplacées Internes (PDI) et toutes les populations des zones à haut défi sécuritaire, lesquelles sont fortement éprouvées par cette problématique commune à l’ensemble des filles et fils du Burkina Faso.

Mes cher(e)s compatriotes,

Je voudrais vous réitérer toute ma fierté pour la grande résilience dont vous faites montre depuis que nous faisons faces aux attaques terroristes injustes et injustifiées. En effet, en aucun moment, vous n’avez cédé, ni montré des signes de faiblesse face à toutes les épreuves que notre pays a traversé. Cette attitude porteuse d’espoir est à encourager.

Je rends hommage aux responsables traditionnels, coutumiers et à ceux de toutes les confessions religieuses de notre pays, mobilisés dans les Eglises, les Paroisses et les Mosquées et qui contribuent à défendre l’idéal de Paix, de Sécurité, de Coexistence pacifique et de Dialogue intereligieux.

J’exprime mon soutien et ma reconnaissance aux acteurs du développement que sont les agriculteurs, les éleveurs, les animateurs de l’économie formelle et informelle, de la société civile, les travailleurs des secteurs publics et privés, ainsi qu’à tous mes concitoyennes et concitoyens sans exclusives, qui chaque jour rajoute de la terre à la terre pour que notre Nation vive, brille et se tienne debout.

Je fais une mention spéciale à toutes les personnes qui assurent la continuité du service de l’Etat et qui célèbrent le nouvel an loin de leurs familles. J’ai aussi une pensée pour chacun et chacune de vous, particulièrement celles et ceux qui sont en détention, sont hospitalisés, ont perdu un être cher et je leur exprime mon entière compassion.

Me tournant vers nos compatriotes vivant dans les 13 régions du Burkina Faso, la diaspora burkinabè et les hôtes du Burkina Faso, je leur souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année dans la Paix, la Santé, Sécurité et l’espoir de lendemains meilleurs.

Chers compatriotes,

Les défis qui se présentent à notre pays appellent de notre part un sursaut patriotique et une cohésion sans faille. Pour le bien de notre pays, nous devons nous donner la main et regarder toutes et tous dans la même direction. Il ne doit y avoir aucune place pour la division et toutes nos actions doivent tendre vers la promotion et la consolidation de l’Unité nationale.

C’est pourquoi, comme pour les années précédentes, je renouvelle mon appel à une mobilisation et à une union sacrée des filles et fils de ce pays car cela y va de notre survie. Nous devons nous enrichir mutuellement de nos différences et mettre toutes nos énergies au service de la Patrie.

Comme en 2023, je voudrais formuler le souhait que 2024 consacre le retour de la Paix et de la Sécurité dans un Burkina Faso uni, réconcilié avec lui-même, fier, résolument engagé sur la voie du développement et confiant quant à son avenir.

Quand une année s’achève, notre espoir est que la nouvelle année soit meilleure à tous points de vue. A toutes et à tous, à vos familles respectives et à tous ceux qui vous sont chers, je formule des vœux de Santé, de bonheur, de Prospérité, de Paix, de Sécurité et de Réussite.

Soyez tous assurés de mes prières afin que le Tout-Puissant vous comble bien au-delà de vos attentes.

Bonne et heureuse année 2024 !

Que Dieu bénisse le Burkina Faso et nous tous avec.

Me Gilbert Noël OUEDRAOGO.

Président du Réseau Libéral Africain

Vice-Président de l’Internationale Libérale

Président de L’ADF-RDA

Grand Officier de l’Ordre de l’Etalon.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite