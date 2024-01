Affaire tentative de déstabilisation de la transition : Remis Dandjinou porte plainte pour «diffamation et mise en danger de la vie d’autrui»

Accusé sur la toile dans un projet de déstabilisation de la transition, l’ancien ministre de la communication sous Roch Marc Christian Kaboré, Remis Fulgence Dandjinou, a déposé une plainte pour diffamation et mise en danger de la vie d’autrui ce mardi 2 janvier 2023.

«Bonjour à toutes et à tous, le 1er janvier 2024, j’ai été informé que mon nom, Rémy Fulgence Dandjinou (mal orthographié), était cité sur une publication Facebook comme traite de la nation et participant à un projet de déstabilisation du Burkina Faso. Ces affirmations salissent mon honorabilité et portent le déshonneur à mon nom.

Profondément choqué, j’ai déposé ce jour près le Procureur du Faso, sous le numéro d’enregistrement 003/24, une plainte pour diffamation et mise en danger de la vie d’autrui. Je reste confiant en la justice du Burkina Faso pour dire le droit.

Je renouvelle à toutes et à tous mes vœux pour que cette nouvelle année soit le reflet de nos aspirations pour la paix et le vivre ensemble afin que 2024 soit remplie de solidarité, de partage et de réussite », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

