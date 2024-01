Bassolma Bazié invite le peuple à accompagner les réformes entreprises par les plus hautes autorités pour un Burkina Faso de paix

publicite

0 Partages Partager Twitter

« Le 3 janvier 2024 marquant le 58e anniversaire du soulèvement populaire a été un tournant décisif dans l’histoire sociopolitique de notre pays.

La suite après cette publicité

En effet, le 3 janvier 1966, la réaction du mouvement syndical soutenu par d’autres forces a permis de mettre fin à la mauvaise gouvernance politique et économique qui avait cours à l’époque.

Tout en saluant l’action des devanciers qui cadre bien avec la vision de la Transition actuelle, j’invite le peuple burkinabè à accompagner les réformes entreprises par les plus hautes autorités pour un Burkina Faso de paix, débarrassé de la mauvaise gouvernance et de la corruption afin de faire de notre administration, une administration vertueuse et au service des administrés.

En ce jour historique, j’ai également une pensée pieuse à l’endroit de l’ensemble des forces combattantes, engagées pour la reconquête de l’intégrité de notre territoire ! »

Bassolma BAZIÉ, Ministre d’État, Ministre de la Fonction publique, du Travail et la Protection sociale

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite