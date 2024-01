Coopération : L’UNICEF réaffirme son engagement aux côtés du Burkina Faso

publicite

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, ce jeudi 4 janvier 2024 à Ouagadougou, le Représentant du Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF), au Burkina Faso, Dr John AGBOR.

Les deux personnalités ont, au cours de cette audience, échangé sur les domaines d’intervention de l’Unicef au Burkina Faso à savoir la santé, la nutrition, l’éducation, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, les violences basées sur le genre et surtout le volet humanitaire, étant donné que les personnes déplacées internes sont majoritairement constituées de femmes et d’enfants.

« Des domaines de coopération sur lesquels la collaboration sera intensifiée pour le bien-être des jeunes, des femmes et des enfants », foi du Représentant du Fonds des Nations unies pour l’Enfance.

Selon le Dr John AGBOR, 2024 sera une année de défis pour sa structure. « Nous allons travailler en collaboration avec les autorités burkinabè pour l’atteinte des objectifs tracés dans le Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) notamment en son volet humanitaire », a indiqué le Représentant résident de l’Unicef.

Karamoko Jean Marie Traoré a traduit sa reconnaissance à l’Unicef pour ses efforts dans l’amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables au Burkina Faso, notamment les enfants.

Il a particulièrement salué la démarche de l’UNICEF qui consiste à aligner ses interventions sur les priorités définis par le gouvernement, et de réajuster les réponses en fonction du contexte.

Selon lui, les défis sont énormes, mais il est confiant que la situation sécuritaire va davantage s’améliorer, afin que l’UNICEF puisse se déployer plus sur le terrain, et travailler pour l’épanouissement des enfants du Burkina Faso.

Il a rassuré le représentant onusien, de sa disponibilité et celle des plus hautes autorités, à poursuivre la coopération avec l’UNICEF, et à l’accompagner dans l’atteinte de sa mission pour l’épanouissement des enfants au Burkina Faso.

Source : MAECR-BE

