CAN 2023: «Les chances des Étalons de faire bonne figure en remportant cette compétition restent intactes» (Ousmane So)

Ceci est une opinion de Ousmane So, président de la Convergence Citoyenne et Panafricaine (CCP/BF) concernant la participation des Étalons à la CAN Côte d’Ivoire 2023.

LA CAN DE L’HOSPITALITÉ EN CÔTE D’IVOIRE SERA ÉTALONS DU BURKINA FASO

La grande fête du football africain ouvre ses portes dans quelques jours, soit le 13 janvier 2024. Les échos et les signaux qui proviennent du pays de Houphouët BOIGNY semblent indiquer que cette édition de la coupe d’Afrique de football sera l’une des plus disputées et des plus réussies de l’histoire de cette compétition. Une chose est sûre et déjà visible en terre ivoirienne, c’est l’existence d’une belle émulation, à quelques jours de la compétition dans tous les secteurs d’activités. Cette saine émulation avant la CAN est à mettre à l’actif de l’ensemble du Peuple de la Côte d’Ivoire sous le magistère du Président Alassane OUATTARA.

Le Burkina Faso à l’instar de plusieurs pays africains ira à la conquête en Côte d’Ivoire du prestigieux trophée du football continental. À notre sens, les chances des étalons du Burkina Faso de faire bonne figure en remportant cette compétition restent intactes. Ces chances sont mesurables à trois niveaux.

Primo, les étalons devraient bénéficier d’une mobilisation exceptionnelle dans les gradins pour porter le onze national à la victoire. Le soutien du douzième homme (les supporters) est capital pour la victoire dans une compétition disputée comme la CAN. Disposant de la plus forte communauté d’étrangers résident en terre d’éburnie, excepté la Côte d’Ivoire, pays organisateur, le Burkina Faso devrait être le deuxième pays participant à bénéficier le plus de l’onction des supporters pendant les matchs.

Secundo, la régularité des étalons depuis plusieurs éditions de la CAN est tout aussi un atout capital qui permettra à notre onze national d’aborder les matchs avec sérénité et rigueur. L’expérience de la compétition est un facteur important dans la gestion des matchs car la coupe d’Afrique est une compétition difficile qui exige endurance et efficacité.

Tertio, le troisième facteur est lié à l’esprit du groupe et à la motivation individuelle des étalons. La cohésion au sein du onze national et l’esprit de solidarité dans l’effort sont perceptibles à travers les vidéos, les images et les propos qui proviennent du regroupement des étalons dans le cadre de la préparation pour la CAN. En plus du talent, une bonne participation à la coupe d’Afrique requiert une solidarité totale dans l’effort des ambassadeurs de notre football. C’est donc gonflés à bloc que les étalons fouleront bientôt la pelouse du stade de la paix de Bouaké pour les matchs de poule marquant le début de la CAN de l’hospitalité en Côte d’Ivoire.

Nous avons la conviction que toute la merveilleuse ville de Bouaké sera au côté des étalons du Burkina Faso.

Nous restons tout aussi convaincus que la victoire définitive à cette CAN sera Étalons du Burkina Faso.

Convergence Citoyenne et Panafricaine (CCP/BF)

Ousmane SO

Président

