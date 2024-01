CREATIVE : Appel à candidature(RFA) pour la mise en œuvre des activités d’appui à l’employabilité et au développement des compétences, savoir, savoir-faire et savoir être des jeunes dans les régions des hauts bassins et cascades

publicite

0 Partages Partager Twitter

AVIS D’OPPORTUNITE DE FINANCEMENT

La suite après cette publicité

Projet de gouvernance inclusive pour la résilience (IGR) lance un Appel à candidature(RFA) pour la mise en œuvre des activités d’appui à l’employabilité et au développement des compétences, savoir, savoir-faire et savoir être des jeunes dans les régions des hauts bassins et cascades.

Objet: RFA-IGR-1873 Titre de l’opportunité: Mise en œuvre des activités d’appui à l’employabilité et au développement des compétences, savoir, savoir-faire et savoir être des jeunes dans les régions de hauts bassins et cascades Date d’émission: 5 janvier 2024 Date limite pour les questions : Date de clôture : 15 janvier 2024 4 février 2024

A. Objectifs

Objectif 1: Renforcer les capacités des jeunes dans les domaines tels: aptitudes/compétences, comportements/attitudes, qualité humaine permettant de s’orienter efficacement pour plus de responsabilité et d’engagement citoyens dans les collectivités

Objectif 2: Renforcer les capacités techniques et professionnelles des jeunes en lien avec des emplois et/ou métier porteurs dans les zones d’intervention de IGR

B. Les régions/communes ciblées par la présente annonce:

Région des Hauts Bassins : Communes de Bobo-Dioulasso, Péni, Toussiana et Houndé

Région des cascades: Communes de Banfora, Douna et Sindou

C. Informations d’eligibilite

Candidats éligibles

Pour être admissible à un subvention dans le cadre de cette opportunité, un candidat doit démontrer qu’il appartient à l’une des catégories de bénéficiaires ci-dessous:

ONG non américaines,

Organisations de la société civile,

Organisations communautaires,

Organisations confessionnelles,

Organisations de medias

En outre, un candidat doit être officiellement enregistré et travailler conformément à toutes les réglementations civiles et fiscales applicables, y compris, sans toutefois s’y limiter, les lois et le statut locaux pertinents. Au lieu d’une inscription officielle, le candidat peut toujours être admissible à une subvention s’il démontre la preuve de ses efforts pour obtenir une inscription, une dispense d’inscription ou toute autre raison pour laquelle une inscription n’est pas possible ou réalisable.

Limite sur le nombre d’applications

Une organisation éligible peut soumettre plus d’une application. Veuillez noter que l’émission de cet appel de demandes n’engage en aucun cas Creative à payer les coûts supportés par un candidat potentiel pour préparer et soumettre une demande.

NB: POUR RECEVOIR LES TDR DU PRESENT RFA, MERCI DE FAIRE LA DEMANDE EN ECRIVANT A [email protected] AVANT LA DATE DE CLOTURE.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite