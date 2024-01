Effort de paix : Le département de la diplomatie fait don d’une valeur de 33 581 940 F CFA

publicite

La Directrice de Cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Séverine BATIONO/ KANSSONO a présidé le jeudi 4 janvier 2024, la cérémonie de remise de la contribution du ministère en charge des Affaires étrangères à l’effort de paix. Il s’agit d’un don de vivres et de non vivres d’une valeur de plus de 33 millions de francs CFA, remis ministère de la défense Nationale et des anciens combattants et au ministère en charge de la solidarité et de l’Action humanitaire.

Séverine BATIONO/ KANSSONO a indiqué que ce don qui a été possible grâce au soutien de la République populaire de Chine traduit l’excellence de la coopération entre les deux États qui a permis cet accompagnement destiné aux Burkinabè victimes de terrorisme.

De son avis, le don permettra de soulager les personnes déplacées internes et les enfants des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés sur le champ d’honneur.

Saluant le chef de la diplomatie burkinabè pour son leadership dans l’acquisition de cet appui de la part des autorités chinoises, la Directrice de cabinet a invité les acteurs des autres institutions burkinabè à une solidarité agissante en faveur de nos populations en difficulté.

Quant aux représentants des deux ministères bénéficiaires, ils ont exprimé leur gratitude aux autorités du ministère des Affaires étrangères pour cette solidarité envers les personnes victimes de terrorisme et surtout envers les enfants des FDS et VDP.

Accueillant avec enthousiasme cet important geste, ils encouragent le département de la diplomatie à continuer ce genre d’initiatives car le besoin reste permanent.

Source : MAECR-BE

